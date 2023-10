G17 MIKI: Ko je pravi Aleksić, bivši Dinkićev pulen - onaj što se s Jeremićem kleo u Kosovo ili ovaj Đilasov "evropejac"

Karijerni razvoj Miroslava Mikija Aleksića direktno je diktirao i njegove stavove, što sasvim dovoljno govori i o političaru i o njegovoj iskrenosti. Umesto da bude obrnuto i da čvrsto drži do svojih uverenja, pa da pozicije s kojih nastupa bira u odnosu na njih, Aleksić se šetkao po strankama i pokretima, izbegavajući takozvane velike teme, poput Kosova i Evropske unije, koje zapravo prave razliku u biračkom telu. Aleksićev njuh da ide za onima kod kojih je novac zeleniji, a ne program bolji, potvrđuje se i u političkom paketu spakovanom samo za predstojeće izbore. Dragan Đilas je alfa i omega svega što se skupilo pod zastavu takozvane proevropske opozicije i Aleksić je u tome namirisao svoj interes, kao i više puta dosad.

Šta stvarno Aleksić misli o Kosovu i evropskom putu Srbije i koja bi mu politika bila da se, kojim slučajem, nađe u ulozi donosioca državnih odluka? Koji je pravi Aleksić - onaj koji se s Vukom Jeremićem kleo da mu je Kosovo preče od EU ili ovaj sada, koji predvodi takozvanu proevropsku opoziciju? Ili je pak i sve ovo maska i pravo lice Aleksića je bilo i ostalo jato G17 plus, politički projekat u kom je bio osnivač?

Sasvim svestan svojih političkih šaranja, Aleksić je, kao aktuelna uzdanica Dragana Đilasa na predstojećim izborima, ponovo morao da našteluje svoja uverenja, vređajući tako inteligenciju svakoga ko iole prati stranački život u Srbiji. Aleksić je u političkoj javnosti ostao upamćen kao kadar Mlađana Dinkića i jedan od osnivača G17 plus. Posle lokalnih izbora u Trsteniku 2012, na kojima su Ujedinjeni regioni Srbije, tadašnji Dinkićev projekat iznikao iz G17, osvojili najviše mandata, napravili su koaliciju sa SNS, SPS, Novom Srbijom i PUPS, pa je Aleksić izabran za predsednika opštine Trstenik.

Do pre samo nekoliko meseci bivši Dinkićev pulen iz Trstenika virio je iz šinjela Vuka Jeremića, ušuškan u nacionalističku politiku njegove desno orijentisane Narodne stranke. Njemu je, za razliku od sadašnjih nastupa, Kosovo tada često bilo na usnama. Tako je dojučerašnji potpredsednik NS u februaru zagovarao stav svoje tadašnje stranke da se mora ići na referendum i odbiti francusko-nemački sporazum, "jer se prihvatanjem ne dobija ništa, a gubi se teritorija, pošto taj dokument predviđa članstvo Prištine u UN". Aleksić je u svojstvu tadašnjeg šefa poslaničke grupe NS predložio parlamentu usvajanje rezolucije u kojoj se navodi da Srbija nikada neće priznati samoproglašenu državu Kosovo i da se protivi članstvu Prištine u UN.

Sadašnji Aleksićev šef nije hteo ni da komentariše takav predlog. Đilas je čak poručio da pomenuti predlog mora da se implementira, ali da je u tom sporazumu dobro da nema priznanja i da se to od Srbije ne može tražiti kao uslov za ulazak u EU.

- Što se tiče tog plana, mi smo rekli pre mesec dana, taj plan je prihvaćen, ne mora da se potpiše, on je sastavni deo poglavlja 35, on je uslov za Srbiju. I nema šta više o tome da se razgovara. On mora da se implementira, njegov sastavni deo je i ZSO - izjavio je Đilas u februaru ove godine.

Zbog stidljivo izricanih, a često i kolebljivih stavova o krupnim političkim pitanjima, ne treba da čudi i razvoj događaja na opozicionoj sceni. Jer za bivšeg Dinkićevog i sadašnjeg Đilasovog pulena ništa od ovoga nije bilo važno. Ubrzo je Aleksić kosovsku temu stavio pod tepih i krenuo s novim šefom u zajednički poduhvat pravljenja takozvane proevropske opozicione kolone. Ideologija i politika su stavljene po strani i na njihovo mesto postavljen je samo cilj - skinuti Vučića s vlasti. Ko se u taj cilj uklapa, dobrodošao je, ma šta mislio o krucijalnim državnim i nacionalnim interesima.

Tako se desilo i sa Aleksićem. Čim je bilo jasno da je daleko odmakao dogovor o preletu kod Đilasa, Aleksić je baš temu Kosova iskoristio za cepanje NS. Narodni pokret, koji je osnovao, brzo se priljubio uz Đilasovu Stranku slobode i pravde, koja kroji sudbinu svakog opozicionara, pa tako i Aleksićevu. On će, sada je i ozvaničeno, predvoditi Đilasovu kolonu na izborima. O svemu će pričati samo da ga ne pitaju za rane radove, Kosovo i EU.

Bez reči

Aleksić nije odgovarao na naše pitanja u vezi sa stavovima koje je zastupao i koje danas zastupa o KiM.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da ovu opozicionu grupaciju ne obavezuje nijedan segment nacionalnih interesa.

- Opozicija okupljena oko Dragana Đilasa ima samo jednu politiku - po svaku cenu doći na vlast. Nikakva ideologija, nijedan segment nacionalnog interesa, niti bilo kakav politički stav njih ne obavezuje i ne zanima. Motiv im je mržnja prema predsedniku Vučiću lično, a cilj im je republički budžet, kako bi nastavili tamo gde su stali 2012. godine - ocenjuje Rajić.

Ognjen Karanović Vode antidržavnu i antinacionalnu politiku Analitičar Ognjen Karanović smatra da Aleksić, Đilas i njihova opoziciona kolona vode antidržavnu i antinacionalnu politiku. foto: Youtube printscreen/Kosovo online - Ne izbegavaju oni temu Kosova, oni su veoma jasni u odnosu na položaj južne srpske pokrajine i to građani prepoznaju, te će sasvim izvesno i na predstojećem izbornom ciklusu NATO opoziciju kazniti zbog te njihove antidržavne i antinacionalne politike. NATO opozicija, a to su sve ove partije koje traže da Srbija stane, umesto da uvek ide napred, imaju jednog gazdu, a adresa tog gazde nije u Srbiji, već u delu međunarodne zajednice, i to onom koji Kosmet ne vidi u granicama Srbije. Prema "gazdi", žalosno, ali naša NATO opozicija ima određene obaveze, a to je da na tacni isporuči srpski narod na KiM u čeljusti fašističkog vođe albanskog sepratističkog pokreta u južnoj srpskoj pokrajini. To je njihov glavni zadatak, a sve drugo što rade i pričaju samo je jedna loša scenografija za predstavu u koju žele da uvuku našu otadžbinu Srbiju - poručuje Karanović.

Rajko Petrović Katastrofalna politika Dr Rajko Petrović, politikolog, smatra da nema sumnje da je proevropska opozicija listom spremna da prihvati francusko-nemački plan za Kosovo. foto: Kurir - Izbegavanje eksplicitnog priznanja da ta spremnost postoji rezultat je isključivo njene predizborne kampanje, u kojoj žele da pridobiju glasove i onih koji su protiv odricanja Srbije od Kosmeta. U tom smislu, političari koji direktno i otvoreno govore o tzv. nezavisnosti kao gotovoj stvari su bar iskreniji prema biračkom telu, premda je njihova politika o tom pitanju podjednako katastrofalna - rekao je.

