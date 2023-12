SRPSKA LISTA O KAMPANJI: Aljbin Kurti nastavlja sa punom podrškom listi Dragana Đilasa na predstojećim izborima!

Srpska lista se oglasila povodom saradnje između premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i opozicije u Srbiji.

- Kurti nastavlja sa kampanjom i punom podrškom listi Dragana Đilasa na predstojećim izborima. Danas je tim povodom organizovao nesmetan dolazak na Kosovo i Metohiju Đilasovih pajtosa, Srđana Milivojevića, Miroslava Aleksića, Aleksandra Jovanovića Ćute i ostalih sa ciljem izazivanja podela između Srba na ovim prostorima - poručuju u saopštenju.

Ta saradnja omogućava Kurtijevom režimu da vrši teror nad Srbima na KiM.

- Zauzvrat, Kurtiju su Đilasovi pajtosi oprostili što je slao naoružane falange da gone Srbe, što su upucavali naše sunarodnike, što su hapsili bez dokaza i dalje u svojim kazamatima drže Srbe, što otimaju srpsku zemlju u najsramnijim uvredama napadaju našu Srpsku pravoslavnu crkvu - dodali su.

Kurti ima uticaj na srpsku opoziciju.

- Od svih srpskih muka, Kurtijevi saborci oličeni u Milivojeviću, Aleksiću, Ćuti i ostalima, nisu Kurtiju pomenuli nijednu. Oni su kao dobri poslušnici za srpske muke pod Kurtijevom vlašću okrivili predsednika Vučića i Srpsku listu. Ipak, srpski narod na Kosovu i Metohiji ima dovoljno političkog znanja, iskustva i zrelosti, da prozre one koji rade protiv srpskog opstanka na ovim prostorima - piše.

Podsetili su na velike greške i propuste prethodne vlasti koje su dovele do ovog stanja na KiM.

- Odlično pamte Srbi sa Kosova i Metohije ko im je uveo pasoš drugačiji od ostatka Srbije, ko im je ukidao polovinu kosovskog dodatka, ko je ćutao dok su nas ubijali i progonili i 1999, i 2000 i 2004. godine, a pamte i to da je Đilasov Borko Stefanović 2011. potpisao ukidanje srpskih registarskih oznaka za građane na Kosovu i Metohiji. Zato što sve to znamo i pamtimo, zato su danas građani bežali sa ulica dok su ih Aleksić, Ćuta i Milosavljević jurili da se slikaju uz reči: Daleko vam lepa kuća! - rekli su iz Srpske liste.

Ističu da Srbi na KiM znaju ko im je prijatelj i ko im želi dobro.

- Srbi na Kosovu i Metohiji su svesni svih svojih muka, ali su svesni i da je za to krivac Aljbin Kurti, kome Đilasovi podrepaši ne smeju reč kritike i optužbe da upute jer su sa njim na istom zadatku i sa istom parolom zavadi pa vladaj. Ipak, nepune dve nedelje nas dele od izbornog dana kada će Srbi sa Kosova i Metohije još jednom pokazati da jedino veruju predsedniku Vučiću i da će svojim glasom pokazati da žele da Srbija nastavi da jača jer to znači sigurnost i opstanak Srba na ovim prostorima. Borba za naš narod se vodi delima a ne sa par slika i praznim pričama kako to zamišljaju Đilasovi podrepaši - zaključuje se u saopštenju.

Kurir.rs

Bonus video:

00:37 PETKOVIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO HOVENIJERU: Znamo mi dobro gde su granice na KiM, a Srpska lista je izbor i glas srpskog naroda