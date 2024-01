OPOZICIJA PRIZNALA DA JE UPAD U SKUPŠTINU GRADA BIO PLANIRAN! Biljana Stojković otkrila pravu pozadinu rušilačkog pohoda

Iz koalicije Srbija protiv nasilja stiglo je priznanje da je plan okupljanja ispred Skupštine grada Beograda bio nasilan upad u zgradu. Kopredsednica stranke Zajedno Biljana Stojković bila je prvo zagovornica teorije o "ubačenim elementima" koji su kamenicama i motkama razbijali vrata i stakla na zdanju Starog dvora, ali je sad priznala da je napad na Skupštinu grada bio planiran unapred.

foto: ATAImages

- To je bio zaista jedan autentičan bunt građana. Građani su ogorčeni i taj bes koji su izlili zaista jeste važan. To je bio proizvod želje da se uđe u instituciju koja je realno dobijena na izborima. To je bio pokušaj da se zauzme nešto što smo osvojili - izjavila je ona za Novu S.

