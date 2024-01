SAD JE JASNO! Iz Đilasove liste priznali da je rušilački pohod bio isplaniran! Da su uspeli, krenuli bi i na Narodnu skupštinu

Pošto je zbog dokumentovanih činjenica propala priča o ubačenim elementima, koalicija Dragana Đilasa "Srbija protiv nasilja" morala je da okrene ploču i prizna da su nedavno rušilačko divljanje demonstranata i pokušaj upada u Skupštinu grada Beograda bili unapred planirani.

Kopredsednica stranke Zajedno Biljana Stojković bila je jedna od prvih iz pomenute koalicije koja je posegla za teorijom da su za nasilje 24. decembra prošle godine krivi ubačeni huligani. Međutim, desetak dana kasnije ona se predomislila i javno saopštila da je baš takav napad na državnu instituciju bio nacrtan u pripremi ovog protesta.

U nebranom grožđu

- To je bio zaista jedan autentičan bunt građana. Građani su ogorčeni i taj bes koji su izlili zaista jeste važan. To je bio proizvod želje da se uđe u instituciju koja je realno dobijena na izborima. To je bio pokušaj da se zauzme nešto što smo osvojili - izjavila je ona za Novu S.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže da je ovo priznanje zapravo ono što je svima bilo jasno od početka, a to je da je sve bilo unapred isplanirano.

foto: Zorana Jevtić

- A onda su se našli u nebranom grožđu, jer to nisu nezadovoljni građani, već šačica nezadovoljnih građana. Kada je sve izašlo na čistac, politički eksponenti nisu mogli da objasne kako su oni borci protiv nasilja, a upravo im je nasilje glavno oružje. Onda su se pojavile i neke kvazistudentske organizacije, koje su supstituti za kvazinezadovoljne građane. Sve to dolazi usled nerealnih i izneverenih očekivanja. Imali su pogrešnu projekciju i zamisao do čega će da dođu, i to se izjalovilo. I onda je bilo po principu daj šta daš, da pokušaju da uskomešaju javno mnjenje. Ključan je taj pokušaj upada u institucije, pa i oni simboli Majdana. Nemiri su pre svega bili u funkciji poziva upućenog zapadnim mešetarima da im daju alibi - objašnjava Petričković.

Izjalovilo se

On napominje da ni izdaleka nije bilo kritične mase i da je to jedan od glavnih razloga zašto je plan propao.

- Izostala je podrška iz inostranstva, jer je postalo jasno da se neće ostvariti ono što je u početku smislio ovaj deo opozicije s njihovim pomagačima sa strane. Da ne bi bilo bruke i nedoslednosti, pauzirali su sve tokom praznika, ali jasno je da se sve razvodnilo. Sve pokazuje da su od početka imali plan, ali nije bilo dovoljno homogenog materijala i potencijala - ocenjuje Petričković.

Aleksandar M. Gajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je sasvim jasno da su rušilački protesti bili razrađen scenario.

foto: Privatna arhiva

- Jer da su uspeli da zauzmu Skupštinu grada Beograda, sasvim sigurno bi im sledeća meta bila Narodna skupština Srbije. U prilog tome govore i sve izjave predstavnika liste "Srbija protiv nasilja" neposredno pred održavanje izbora, kada su i najavili da su izbori nebitni i da su samo uvertira za dalje ulične performanse. Gospođa Stojković je svojim izjavama i stavovima u više navrata pokazala da deluje kao instrument stranih faktora, pre svega službi. Stoga ne treba biti posebno iznenađen ni ovom konstatacijom. Žalosno je samo što su ti mladi ljudi izmanipulisani i dovedeni u situaciju da uništavaju nacionalno kulturno-istorijsko nasleđe, poput Starog dvora, što ih apsolutno ne abolira od odgovornosti - smatra Gajić.

Epilog nasilja Uhapšeno 38 nasilnika, povređeno 30 policajaca foto: MUP Srbije Neredi ispred Skupštine grada Beograda desili su se na protestima dela opozicije 24. decembra, kada je grupa demonstranata pokušala da na silu upadne u zgradu Starog dvora. Oni su kamenicama i motkama razbili staklo na vratima i prozorima, ali su ih zadržale policijske snage na ulazu u objekat. Uhapšeno je 38 nasilnih demonstranata. U napadima izgrednika povređeno je 30 policajaca.