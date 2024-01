SRBIJU OČEKUJU VELIKI PRITISCI! Milivojević: Ne prestaju pokušaji da se u poglavlje 35 ugradi defakto priznanje tzv. Kosova

Bivši diplomata Zoran Milivojević ističe da se uslovljavanje Srbije s kraja prošle godine, da se u poglavlje 35 ugradi defakto priznanje tzv. Kosova prenelo na početak nove godine i dodaje da je taj zahtev politički ultimatum, te da će uslediti i druge vrste pritisaka na Srbiju, prenosi Kosovo Online.

- Treba se podsetiti pred same izbore sednice Saveta Evropske unije i davanja roka, a to je kraj januara, da se u poglavlje 35 ugradi defakto priznanje, odnosno Ohridski sporazum. I sad taj rok teče, mi smo evo već u januaru i sama činjenica da se on približava, to je već jedna vrsta pritiska. Tako da je ovo veliki test - ukazuje diplomata.

Izbori su, kaže, pokazali ubedljivu pobedu vladajuće stranke, a to znači da ostaje čvrst stav o državnim i nacionalnim interesima.

- Dakle nema priznanja tzv. Kosova i s tim se mora računati - naglašava Milivojević.

Smatra da je ovo period testa i za samu Evropsku uniju.

- Njihov je interes da postignu taj rezultat, jer oni već u februaru ulaze u predizbornu kampanju i pošto nema, moram da kažem, balansa, bar kad je reč o učešću Evropske unije u vezi sa rešavanjem kosovskog pitanja, negativni su do sada, tako da ćemo videti kako će oni ceniti i svoju situaciju, ali i pristup prema Srbiji - ocenjuje diplomata.

Milivojević navodi da su u Briselu na odmoru, pa da prve poruke možemo da očekujemo na kraju meseca.

- Ja mislim da, moram da kažem s pažnjom to očekujemo. U međuvremenu će biti velikih skupova i važnih signala kako se to odvija. Mi već oko 15. imamo Davos. To je prostor na kome se sreće najveći broj svetskih državnika. Mislim da će i naš predsednik verovatno biti tamo. I već ćemo imati prve signale i odjeke - kaže Milivojević.

Milivojević ističe da je zahtev da se poglavlje 35 dopuni obavezom Beograda da defakto prizna kosovsku nezavisnost, neka vrsta političkog ultimatuma. Ukoliko ostanu pri tome, onda, navodi, to dovodi u pitanje dve stvari.

- Prvo, njihov interes uopšte i za Srbiju i za pristupanje Srbije u EU, ali rekao bih i za ovaj region, jer Srbija ima centralno mesto i od nje zavisi praktično i mir i stabilnost u regionu. I druga stvar koja zavisi od svega toga, dalji karakter i sadržaj naših daljih pregovora u pristupnom procesu EU. Jer na takvim osnovama, pitanje je kako bi onda ti pregovori mogli da se odvijaju - ukazuje Milivojević.

Posebno naglašava da se, ukoliko tome dodaju još i sankcije Rusiji, geopolitički interes i kontekst, onda dovodi u pitanje i sadržaj i karakter naših daljih pregovora.

- Ali mi ne snosimo krivicu za to, i to moram da kažem, ukoliko je interes EU i zapadnih centara moći ovaj region, onda moraju da imaju u vidu i poziciju Srbije i ponavljam, naročito sad posle decembarskih izbora i posle ove ubedljive pobede i jasnog kontinuiteta i stava Srbije - podvlači Milivojević.

Britanski ministar spoljnih poslova Dejvid Kameron najavio je da će pomoći Prištini da dobije nova priznanja.

Milivojević ocenjuje da su njegova poseta KiM i izjave signal da taj deo međunarodne zajednice koji podržava nezavisnost Kosova ima nameru da se aktivno postavlja i u narednom periodu.

- Britanija nije članica EU i sad kad je EU nekako u defanzivi, moram da kažem, Britanija ima interes da se ponovo na ovim prostorima legitimiše i afirmiše kao velika sila. Da svoju politiku na ovim prostorima potvrdi i na ovaj način podrškom nečemu što je njen strateški interes i u odnosima prema Evropi, u odnosima i prema Rusiji, moram da kažem, i prema nama - naglašava diplomata.

