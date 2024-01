PREDSEDNIK VUČIĆ: Expo 2027 će pomoći razvoj zemlje

BEOGRAD - Predsednik SrbijeAleksandar Vučić izjavio je danas da u Srbiji moraju da se urade suštinske promene u svim sferama života, da se nađe novi cilj oko kojeg će se svi saglasiti, kako bi država dalje napredovala, ističući da je organizacija sveske izložbe u Beogradu "Expo 2027" takav cilj, koji mora da podigne i razvije zemlju u svakom njenom segmentu."Moramo da pronađemo svoj ugao kojim nećemo da ugrozimo ni svoju evropsku budućnost ni svoje prijatelstvo sa Rusima i Kinezima. Kao što su od 1958. do 1969, pa i do 1974. pod (Žoržom) Pompiduom Francuzi bili poznati po TŽV (TGV) vozovima i ulaganju u nuklerana istraživanja i elektrane", rekao je Vučić za TV Pink.

On je ponovio da će oko 20. januara izneti kompletne planove i programne razvoja zemlje za naredne tri godine.

"Sve mora da se završi do 1. decembra 2026. Biće tu i deo projeketa koji će se nastaviti, poput izgradnje metroa u Beogradu, čija će prva linija biti završena do kraja 2028. godine", kazao je predsednik Srbije.

On je ocenio i da će nakon tri godine ulaganja biti teško da se prepoznaju mnogi gradovi i Srbiji, ukazujući da će oko 1,7 milijardi evra biti potrebno samo za područje na kojem će biti organizovana izložba Expo 2027.

"Imaćemo mnogo veća ulaganja i sada tražimo način da ne uvećamo deficit značajno, jer je to važno i zbog aranžmana sa MMF-om, da ne povećamo stopu javnog duga u odnosu na BDP, a da možemo da uložimo u naredne tri godine gotovo dve milijarde, preko Ministarstva za javna ulaganja, u najvažnije projekte", kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, sada je to 190 miliona evra za 2024, ali moraće da bude uvećano za još 200 – 300 miliona evra samo u ovoj godini.

Naveo je i da se u ovom trenutku gradi 12 auto-puteva, brzih saobraćajnicu i obilaznica, a moraće da se izgradimo još 12.

"Moramo da razvijamo turizam, da uložimo: od salaša na severu Srbije u Vojvodini, do etno kuća u centralnoj Srbiji. Do kraja oktobra smo od turizma imali više od 2,1 milijardi prihoda, to je mnogo više nego ikada ranije, ali i dalje malo. Austrija ima 18, 9 milijardi, a nema more", rekao je Vučić.

Dodao je da će velika sredstva biti uložena u energetiku, poput hidroelektrana "Bistrica" i "Đerdap".

"Moramo sa Kinezima da dalje razgovaramo o rudarstvu. Moramo da vidimo šta ćemo sa litijumom, da vidimo šta ćemo sa zlatom, jer imamo nova nalazišta. Rudarstvo je uvek temelj razvoja i napretka zemlje", rekao je Vučić i dodao da će se ulagati i u industrijske zone, kao i u stočarstvo.

Kurir.rs/Beta