SINIŠA MALI O IZBORIMA U SRBIJI: Neko je uložio desetine miliona evra kako bi se promenila vlast

Ministar finansija Siniša Mali gostuje u emisiji "Hit tvit" na TV Pink u kojoj govori o svim aktuelnim temama za srpsku ekonomiju - o predstojećim projektima koji će u velikoj meri izmeniti sliku Srbije, kao što je EXPO 2027.

Ministar Mali zahvalio se na početku svog izlaganja zahvalio svima koji su glasali za listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

- Pitanje je kada će neki naredni izbori biti čisti kao ovi. Kome se isplati stabilna, nezavisna Srbija? Desetine milione evra je neko uložio kako bi se promenila vlast. Građani su dali poverenje listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Kome je u interesu da Srbija bude lider u regionu? Pa nikome. Svi u regionu su se radovali protestima. Ali nas interesuje srpski narod, stabilna ekonomija, mir i stabilnost, čvrsto sedimo na našoj stolici.

Mali ističe da ljudi koji protestuju škode ugledu Srbije.

- Ovo sve govori da ljudi koji ovo rade, a znaju da je sve bilo čisto kao suza, koliko mrze svoju zemlju i koliko znaju da škode svojoj zemlji dok rade sve to. Građani su rekli šta misle o tome, nama su dali poverenje, neće većina građana takvu antikampanju protiv Vučića, pokazali su glasanjem šta misle. Pojedinci namerno prave štetu - rekao je Mali i dodao da osim reči mržnje prema predsedniku Vučiću nemaju šta lepo niti šta konkretno da kažu. Đilas je rekao da je čvrsto za to da se ne uvode sankcije Rusiji, pre izbora. Dvadeset dana posle, kaže "mi smo za uvođenje sankcija, moramo da se uskladimo sa evropskom spoljnom politikom." Lagao je svoje birače, video da priča ne prolazi. Pričali su da će Vučić uvesti sankcije, da će biti priznato Kosovo, to se nije desilo. To je politika opozicije, priznavanje genocida, nezavisnog Kosova, sankcije, približavanje NATO-u, sve vreme lažu i osim mržnje ništa nisu pokazali. Kada bi oni vodili Srbiju, to bi je odvelo u katastrofu, ali bi Đilas ponovo punio svoje džepove - ukazao je Mali.