ALEKSANDAR I NIKOLA ISTRČALI ZA BOŽIĆ DO BIJELJINE: Želeli smo da na praznik ovako iskažemo ljubav i solidarnost sa našim narodom

LOZNICA – Loše, prohladno vreme i dosadna kiša nisu sprečili lozničkog ultramaratonca i humanitarca Aleksandra Kikanovića i Nikolu Stojnića, njegovog komšiju, da na veliki praznik istrče deonicu od Loznice do Bijeljine u Republici Srpskoj.

Krenuli su u 11 sati od Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru, a nešto pre 15 časova stigli na cilj, do hrama Svetog Georgija u Bijeljini.

- Nije to neka dugačka deonica, ali je trčanje otežavalo prohladno vreme i, pre svega, kiša. Trebalo je sa nama da trči i Nikolina sestra Ana, ali je prehlađena. Istrčali smo 34 kilometra i svaki korak poklanjamo našoj braći i sestrama na levoj obali Drine.

foto: Kurir.rs/T.I.

Želeli smo da na veliki praznik, najradosniji, ovako iskažemo našu ljubav i solidarnost sa našim narodom, da smo uvek uz njih. Lepo je kada na Božić nešto dobro uradite, a ovo je moj način – rekao je Kikanović po dolasku u prestonicu Semberije.

Inače, on već trenira za naredni ultramaraton od oko 580 kilometara, koji ove godine namerava da istrči od Loznice do Barija u Italiji. Ponovo će to biti u humanitarne svrhe, želja mu je da bude za neko dete iz Loznice kome je potrebna pomoć, kao što je to prethodnih već činio više puta.

Kurir.rs/ T.I