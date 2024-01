"PRIŠTINI ISPORUČUJU ORUŽJE KOJIM SNABDEVAJU I UKRAJINU!" Drecun naveo spisak RAZRARAJUĆE ARTILJERIJE koja stiže od SAD i Turske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kristoferom Hilom.

Ambasador je, ovom prilikom, obavestio predsednika Vučića o američkoj odluci da prihvati zahtev Prištine o kupovini protivtenkovskih raketa „Džavelin“. Stejt Department će taj zahtev Prištine da uputi američkom Kongresu, čime počinje zvanična procedura.

- Jačanje vojnih kapaciteta na Kosovu i Metohiji koji su jednonacionalni i lažno multietnički je nešto što najviše zabrinjava. Nisu transparentni jer ne znamo kompletno finansiranje. Oko 204.000.000 se izdvaja iz budžeta tzv. Kosova za potrebe, kako oni kažu, odbrane. Znamo da oni dobijaju donacije. Dobili su 7 sistema lakih dronova od SAD kao donaciju. Takođe građani prikupljaju dobrovoljne priloge za tzv. KBS - Kosovske bezbedonosne snage. Taj deo nije transparentan, ne znamo da li dolazi do albanske mafije - rekao je Drecun i dodao:

- Ono što je sigurno jeste da su SAD nosilac transformacije Kosovskih bezbednosnih snaga u tzv. vojsku Kosova i da su glavni snabdevač naoružanjem te nelegalne formacije. Zato ne mogu da se složim sa ocenom iz Pentagona da ova isporuka raketa "Džavelin" ne remeti postojeći balans snaga u regionu. Ako se naoružava nelegalna vojna formacija u regionu koju snabdevate ofanzivnim sredstvima, kao što su haubice koje imaju domet 17 km, to nije defanzivno već ofanzivno sredstvo.

Naveo je spisak aktivnosti vojne obuke i isporuke naoružanja koje sprovode SAD, ali i Turska.

- Recimo, imate obuku koju, evo ja sam izvukao samo neke od podataka, sprovodi prvi pešadijski puk KBS-a 2022. maja sa 133. pešadijskim bataljonom NATO iz Ajove. Zašto je to interesantno? Između ostalog, šta su uvežbavali? Minobacačka gađanja. To su minobacači, artiljerija, haubice koje oni pokušavaju da nabave.

- U svakoj četi KBS-a ta tri pešadijska puka imate i protivoklopno odjeljenje. Ta odjeljenja će biti naoružana sa ovim Džavelinima kao što imate i snajperska odjeljenja. Imaju 300 oklopnih vozila. Ponavljam, takođe, sedam sistema manjih dronova. To je donacija. Evo vidimo "Džavelin", veoma opasno naoružanje koje će dobiti sa ogromnim brojem raketa, po meni potpuno nepotrebno. Šta će to njima? Ponavljam, ko će ih to napasti sa tim tenkovima, sa kim će to da se sukobljavaju?

A jedna od Turskih haubica veoma je slična onima koje su isporučene Ukrajini:

- Zatim imate i snabdevanje od strane Turske. To su TB2 Bajraktar dronovi, kao i Vuran vozila, Otokar, Kobra i druga vozila. Kažem, sada jure ovu haubicu Boran, koja je pandan američkoj M777 kojom su snabdeli Ukrajinu. To su te lake, tegljive haubice. Severna Makedonija, ako se ne varam, kupila je od Turaka 18 tih haubica. Mislim da još nisu isporučene, ali će biti. Zatim hoće tzv. Kosovo da kupi helikoptere u periodu od 2025. do 2028. Gledajte onda celu tu priču. Vidite da se stvara jedna izuzetno opasna vojna formacija.

