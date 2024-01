KOSE NAS NOVI VIRUSI, VRAĆA SE NOŠENJE MASKI: Proglašena epidemija, Domovi zdravlja puni - posete ZABRANJENE!

Nekada se znalo da zimi imamo grip ili kijavicu. Sada se pojavila tridemija, ili mešavina tri virusa. Poslednjih nedelja puni ambulante i domove zdravlja i skoro da nema onih koji u okolini, kući ili lično nisu osetili kako izgleda taj miks virusa. Prijavljena je i epidemija velikog kašlja. Ipak, zaštitnu masku malo ko nosi, čak i u zdravstvenim ustanovama.

Prepuna je čekaonica Hitnog prijema u Kliničko-bolničkom centru Zemun. Uobičajena slika. Pacijenti i rodbina se u žurbi ne sete da ponesu i stave maske. Zato ih na ulazu deli osoblje.

- Nije samo u pitanju kovid virus nego i respiratorne infekcije koje su sad u porastu. Imamo jako veliki priliv pacijenata na Odeljenje pulmologije, pedijatrije. Veliki broj ne samo sa kovidom nego i sa virusima influence i ostalim virusima. Sve što može da dovede do respiratorne zavisnosti, sve što se prenosi respiratornim putem, maske predstavljaju obaveznu meru zaštite ne samo za zaposlene nego i za pacijente - upozorava prof. dr Dejan Stevanović, upravnik Klinike za hirurgiju KBC "Zemun".

Za koga su obavezne maske

Odluka Radne grupe za praćenje pandemije, doneta još u septembru, da su maske obavezne u svim zdravstvenim ustanovama i za zaposlene i za pacijente, i dalje je na snazi.

Epidemiolog Ivana Begović Lazarević iz Gradski zavod za javno zdravlje kaže da je epidemiološka situacija vezana za kovid stabilna. Broj obolelih osoba ove nedelje u odnosu na prethodnu i pretprošlu nedelju je ujednačen, ali ukazuje da to ništa ne znači, jer imamo i cirkulaciju i virusa gripa.

- Mnogo ljudi je otputovalo van Beograda tako da će se epidemiološka situacija, odnosno broj osoba za potvrđenim virusom gripa verovatno već narednih nedelja kad krene drugo polugodište promeniti - ističe Begović Lazarevićeva.

Ko odlučuje o posetama pacijentima

- Komisija za prevenciju bolničkih infekcija u sklopu svake zdravstvene ustanove u sagledavanju konkretne epidemiološke situacije donosi odluku da li će zabraniti posete, da li će ograničiti i na koji vremenski period će te mere biti - navodi Begović Lazarevićeva.

U Kliničko-bolničkom centru Zemun pi-si-ar test je obavezan za pacijente koji odlaze na bolničko lečenje na odeljenja gerijatrije, hematologije i onkologije.

Hitni pacijenti smeštaju se u izolaciju dok ne stignu rezultati testiranja. Posete su zabranjene.

- Posete su zabranjene do daljeg, obaveštenja se mogu dobiti putem telefona. Ovde na portirnici sve što treba za pacijente se ostavlja i onda naša služba to odnosi pacijentima na odeljenje. Ali lični kontakt pacijenta i rodbine ne može da postoji na odeljenjima. To je u okviru mera koje se sprovode za zaštitu od respiratornih infekcija - naglašava Stevanović.

Inače, u našoj zemlji prijavljena je epidemija velikog kašlja. U Beogradu, prema poslednjem preseku, bilo je oko 500 obolelih, a u Srbiji više od hiljadu.

Kurir.rs/ RTS/ Prenela: A. K.

