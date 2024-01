NAORUŽAVANJE KSB IMA CILJ DA U POTPUNOSTI UNIŠTI SRPSKI NAROD NA KOSOVU! Vučić: Oni ne bi smeli ni da postoje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon obilaska Dežurnog operativnog centra Vojnobezbednosne agencije istakao da se vojska takozvanog Kosova naoružava, iako postoji suprotno Međunarodno javno pravnim normama.

- Danas svi razumeju zašto je važno da imamo snažnu vojsku, bez nje ne bismo mogli da postojimo kao država, biće mnogo više ulaganja od onoga što je planirano u budžetu. Mi smo jedina zemlja koja suštinski nije u NATO. Formalno smo okruženi NATO sa svih strana, imamo saradnju, ne smemo da se pravimo slepi da vidimo šta se to dešava oko nas. Sve je učinjeno suprotno međunarodnopravnim normama. Kršeći Rezoluciju 1244 i povelju UN na svaki način ugrožavaju regionalnu stabilnost i bezbednost.

- Ukupno u ovom trenutku oni imaju, tzv. Kosovske bezbednosne snage koje ne smeju da postoje po Međunarodno javno pravnim normama i po Rezoluciji 1244, bez sopstvene proizvodnje, zajedno sa tzv. Kosovskom policijom, imaju 223 oklopna vozila. To su oklopna vozila najčešće za prevoz pešadijskih vozila. Tu osim "gardijana", ima "hamera" najviše, ali i turskih "murana", "kirpija"... Dakle to su sve turska vozila. Oni žele da do 2027. imaju pet i po hiljada profesionalnih vojnika u KBS i još 20 hiljada u prvoj rezervi. Za nas tu nema nikahvih iznenađenja. Mi znamo, vidimo da Amerika to vodi i rukovodi, to rade veliki stručnjaci. Amerikanci i NATO rade to na veoma ozbiljan način. Naše je da razumemo šta se zbiva oko nas, da čuvamo mir i snažimo našu vojsku.