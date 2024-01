CILJ JE DA SE UKLONI TRAG POSTOJANJA SRPSKOG NARODA Vučić o naoružavanju tzv. Kosova: Lažu kad kažu da se zalažu za poredak UN

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je Dežurni operativni centar Vojnobezbednosne agencije, nakon čega je govorio o aktuelnim bezbednosnim temama.

- Rušenje međunarodnog pravnog poretka daljim naoružavanjem tzv. kosovsko-bezbednosnih snaga ima za cilj da se suprotno rezoluciji 1244 sa teritorije Kosova i Metohije u potpunosti ukloni bilo kakav trag postojanja Republike Srbije i srpskog naroda. Države tog dela međunarodne zajednice lažu kada pričaju da se zalažu za poredak UN - istakao je Vučić tom prilikom.

- Priština ima najbrže rastući bužet vojske i policije koji ne smeju da postoje po Međunarodnom javnom pravu. U poslednje 4 godine porastao je preko dva puta. Tzv. KBS se transformišu pod mentrostvom SAD i treba da dostignu 5.500 pripadnika pod stvaranjem rezervi od 20.000 vojnika, zbog čega se razmatra uvođenje obaveznog vojnog roka da bi te zadatke mogli da ispune. Te oružane snage do do 2027. godine treba da budu opremljene sa 350 oklopnih vozila, helikopretima, protivoklopnim vođenim raketama, samohodnim minobacačima, haubicama, kiler dronovila ili dronovima kamikazama. Rušenje međunardonog pravnog poretka ima za cilj da se, suprotno rezoluciji 1244 Povelje UN, ne samo u potpunosti ukloni bilo kakav trag postojanja svega srpskog, već i srpskog naroda. Izjave zvaničnika da će svaka patrola imati duge cevi, šalju jasnu poruku da se Srbi osećaju nesigurno i da što pre napuste KiM. Rušenje međunarodnog javnog poretka nije samo najavljeno da će ta odluka biti doneta u američkom kongresu, već se to odigrava gotovo svakodnevno posredstvom više zemalja, a pre svega Turske, ali i drugih NATO zemalja, Hrvatske i mnogih drugih.

Bonus video:

01:33 VUČIĆ ZADOVOLJAN STANJEM U VOJSCI I POLICIJI: Čeka nas značajnije opremanje i naoružavanje