VUČIĆ PRIMIO U POSETU RODITELJE I DECU OBOLELU OD RETKIH BOLESTI Predsednik najavio NOVU POMOĆ DRŽAVE: Stižu vaučeri od 35.000 RSD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Beogradu predstavnike Udruženja, roditelje i decu obolelu od retkih bolesti.

Predsednik je deci uručio i novogodišnje paketiće.

1 / 9 Foto: Nenad Kostić

Obraćanje predsednika Vučića

- Draga deco, roditelji, predstavnici udruženja, hvala vam što smo imali priliku da razgovaramo i da sagledamo poteškoće, probleme i muke sa kojima se suočavate. Nisam video ljude sa toliko snage, entuzijazma i energije da se bore sa svakodnevnim problemima koliko sam video danas. Lično ću se potruditi da naša bolesna deca dobiju što više. Posebnu pažnju obratićemo na inovativne lekove.

1 / 4 Foto: Nenad Kostić

- Mi smo sa 130 miliona dinara ulaganja došli do 7,2 milijarde dinara u 2024. godini i to će biti više nego što je rečeno. U dogovoru sa predsednicom Vlade, ministrom finansija, ministarkom zdravlja, gospođom Darijom Kisić i gospodinom Selakovićem dogovorili da odmah idemo na izdavanje vaučera za apoteke za kupovinu lekova i suplemenata, to je 35.000 dinara po osobi, ukupno 100 miliona dinara, vaučeri za banju, more preko Crvenog krsta u Balšićima za porodicu u iznosu od 50.000 dinara, finansijski efekat je 142,5 miliona dinara i idemo sa jednokratnom pomoći od 25.000 dinara, što znači da se izdvaja sve ukupno 3 miliona evra.

Obraćanje Mladena Todića

- Želim vam pre svega zdravlje u Novoj godini i da se što češće nalazimo na ovakvim skupovima. Videli smo da postoji ogromna volja države na čelu sa predsednikom Vučićem da nam pomogne. Aplauz za sve ove male heroje - rekao je Todić kojem je pre šest godina saglasnost porodice donora organa spasla život.

foto: Nenad Kostić

Obraćanje Tamare Vučić

Prisutnima se obratila supruga predsednika Tamara Vučić koja je čestitala praznike.

- Vi ste mali heroji i želim da sa entuzijazmom nastavimo da radimo na olakšanju života osoba sa retkim bolestima. Priča o retkim bolestima je u Srbiji počela 2013. godine - rekla je prva dama koja je ispričala kratku priču.

1 / 3 Foto: Nenad Kostić

- Prvi korak napravili smo upravo 2013. godine, a svake godine se novac za lečenje od retkih bolesti povećavao, a prošle godine je formirana Uprava za retke bolesti pri Ministarstvu za brigu o porodici. Hvala vam na veri i nadi, hvala vam na strpljenju, a sa naše strane ćete uvek imati uho koje zna da čuje i sluša i nađe rešenje za vas. Svi smo na istoj strani - rekla je Tamara Vučić.

Bonus video:

00:10 Aleksandar Vučić