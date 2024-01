NE ZNA SE GDE JE VUK SNIMLJEN USRED NOVOG PAZARA, GRAĐANI ZABRINUTI! Zoolog upozorava: Ako ga sretnete nipošto ne radite OVO!

Sa nadzornih kamera jedne lokalne prodavnice u Novom Pazaru snimljen je, ni manje ni više, nego vuk.

Sve se dogodilo u naselju Šutenovac, koje se nalazi nedaleko od centra grada. Snimci su se brzo raširili društvenim mrežama, a ovaj prizor je zabrinuo građane ovog grada.

foto: Kurir televizija

Šta se desilo sa vukom i da li ga je još neko video, izveštavao je novnar Kurira Emir Ličina koji se uklučio u program iz Novog Pazara:

- Javila gospođa koja ga je pre nekoliko dana, odnosno pre dva dana videla na samo 200 metara od ovog mesta gde se mi trenutno nalazimo i to je drugi put da je Vuk viđen. On je prvi put viđen u naselju u Šutenovcu koje je gusto naseljeno naselje. Do sada se nije dešavalo to da Vuk tu slobodno šeta i ova situacija je stvarno zabrinula građane Novog Pazara jer nakon toga ga niko nije video i ne znamo gde je on trenutno.

foto: Kurir televizija

A zašto se vuk spustio u grad dao je Emirov sagovornik Eldan Alić, zoolog.

- To je jedna uobičajena pojava jer u toku zimskih meseci inače divlje životinje često u potrazi za hranom silaze u naseljena mesta. Ja sam video pre tri dana na kamerama jednog objekta gde su građani slali prijave da se pojavio vuk. Pogledali smo snimke i videli smo da to zaista jeste vuk koji je sišao sa obližnje planine, konkretno sa planine Rogozna u blizini naselja Šutenovac.

foto: Kurir televizija

Po njegovoj proceni radi se o životinji koja je zalutala, a kao jedan od glavnih razloga silaska životinja u naseljena mesta naveo je loše upravljanje otpadom:

- Vukovi su inteligentne životinje i žive u čoporima. Ja konkretno mislim da je to Vuk koji je zalutao u potrazi za hranom jer inače divlje životinje silaze u naseljena mesta zbog lošeg upravljanja otpadom. Jer građani, verovatno u obližnim šumama, oni koji se bave stočarstvom bacaju različite otpatke od hrane, mesa i tako dalje, a vukovi su životinje koje imaju jako oštar miris.

03:47 NE ZNA SE GDE JE VUK SNIMLJEN U SRED NOVOG PAZARA, GRAĐANI ZABRINUTI! Zoolog upozorava: Ako ga sretnete nipošto ne radite OVO!

Građanima je ukoliko im se dogodi da imaju bliski susret sa vukom preporučio sledeće.

- Ukoliko dođu u neki bliži susret treba da izbegavaju kontakt sa divljom životinjom jer oni kada su gladni mogu biti vrlo opasni za čoveka.

Kurir.rs

