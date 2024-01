"TO ŠTO SU URADILI PAVLINI, NJIMA NA OBRAZ" Đukanović osudio vređanje i objavljivanje broja Đurićeve i Veljkovića

Advokat Vladimir Đukanović pozvao je pratioce na društvenoj mreži X (bivši Tviter) da ne napadaju novinare N1 Vanju Đurić i Željka Veljkovića.

Burna reakcija na društvenim mrežama usledila je nakon što su Đurićeva i Veljković pogrdno pisali o devojčici Pavlini Radovanović iz Orahovca sa KiM.

Nakon toga, revoltirani korisnici društvenih mreža su vređali Vanju Đurić, koja je izbrisala nalog na društvenoj mreži X, kao i Veljkovića.

- Molim vas, zaista vas molim, prekinite da ružite i da pišete bljuvotine na račun Vanje Đurić i Željka Veljkovića. Posebno je odvratno objavljivati im broj telefona. To što su oni uradili prema devojčici Pavlini Radovanović, njima na obraz. NJima na obraz i ako ne osećaju kajanje zbog toga. No, kako god, nemojte raditi ono što bi verovatno njihovi istomišljenici radili svima nama. Jednostavno, svaki vid ciljanog navlačenja mržnje prema nekom i uznemiravanja uvek sam osuđivao i to ću uraditi i sada - napisao je Đukanović.

On ističe da nismo mi ti koji nekome treba da sudimo.

- Gospod sudi. Svakom njegovo delo na obraz. Nekada sam i sam vatreno svakog osuđivao. Vremenom se zapitaš - ko si bre ti da nekom sudiš? Na kraju krajeva, neću da budem isti kao oni. Neću da u Srbiji postane normalnost da vređaš protivnika, da mu vređaš porodicu, da na nekog navlačiš mržnju. Neću da mrzim komšiji zato što drugačije misli, pa čak i ako on mene mrzi. Svakom palim sveću za zdravlje i molim se da iz njegove duše mržnja izađe - zaključio je on.

Kurir.rs