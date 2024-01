"MILIJARDU DOLARA GODIŠNJE IZVOZIMO U AMERIKU" Stručnjaci o intervjuu Hila: Partnerstvo dve zemlje može da se podigne na novi nivo

Ključne ambasadorove poruke su komentarisali novinar Boško Jakšić, Vuk Velebit, izvršni direktor Pupin inicijative i Milovan Jovanović spoljnopolitički komentator.

"Što je veća kriza to su posledice po ekonomiju teže, zato sve države moraju da se koncentrišu na ekonomiju" glasila je Izjava Kristofera Hila, a Jovanović je analizirao da li je moguće usresrediti se na ekonomski prosperitet u trenutku kada se ne isključuje rizik da dođe čak i do Trećeg svetskog rata:

- Moguće je. Mi sa SAD imamo dobre odnose, stabilne, a nadam se da će se tako i nastaviti u budućnosti. Što se ekonomije tiče, mi sa SAD imamo ekonomsku saradnju, a od nje očekujem da se poveća, pa da više stranih kompanije iz SAD počne da dolazi u Srbiju. Međutim, treba imati na umu da je ovo izborna godina u SAD, Evropi, Austriji, Hrvatskoj, Ukrajini... Imamo važne izbore i u Indiji. Prema tome, Evropa je suočena sa svojim problemima, a Ameriki je fokus na Indopacifiku i Bliskom istoku, kao i na sukob Rusije i Ukrajine, a čini mi se da Balkan ulazi u drugi ili treći plan.

Velebit je izneo svoje tvrdnje vezano za to kako Amerika posmatra državu poput Srbije, kao i to koji je najvažniji segment intervjua Hila.

- Mislim da je on tu dosta dobro razumeo poziciju Srbije, te je uvažava, to je promena koju vidim u američkom narativu. Ono što mi ovde jeste zanimljivo jeste njegovo iskustvo iz Poljske i pominjanje Mađarske. To je put koji Srbija treba da sledi, mislim da treba više da se pozicionira kao zemlja Centralne Evrope i da se zahvaljujući svojim prednostima pozicioniramo kao strateški partner SAD na ovim prostorima. Amerika teži da smanji zavisnost od Kine i drugih aktera i da pronađe nove partnere kada je reč o strateškim resursima.

Jovanović je dao odgovor na to koliko će nama značiti ili otvoriti vrata ka evropskom putu i saradnji sa SAD to što određeni stranke koje su proruski orijentisane nisu u novom sazivu:

- S jedne strane će olakšati ili će barem stvoriti drugačiju sliku u SAD vezano oko srpskog parlamenta i političke scene. Pitanje o uvođenju sankcija Rusiji je pitanje koje traje već godinu i po dana. Amerike u poslednjih pola godine ne insistira na tome. Gde je napravljena politička kompenzacija, jasno je kada pročitate poruke iz Vašingtona, sa samog vrha, a ne ambasadora, te poruke su utihnule i videli smo da nema pritiska da Srbija mora uvesti sankcije Rusiji, dok će pitanje Kosova sasvim sigurno morati i biće tema u narednom periodu između Beograda i Vašingtona - izjavio je Jovanović.

Takođe, Velebit je izneo šta misli o izjavi da je Lajčak pravi čovek u pravom trenutku:

- Ako ćete da analizirate rezultate i da li postoji neki napredak, nisam siguran da bih se složio. Mislim da je EU pokazala odsustvo kapaciteta da se do kraja bavim tim pitanjem, čim su Amerikanci morali ozbiljnije da se angažuju. Takođe je zanimljivo da Amerikanci po dolasku Kurtija na vlast imaju više razumevanja za poziciju Srba koji žive na Kosovu od Evropljana. To je moj lični utisak.

Velebit je komentarisao izjave Ambasadora Hila da mu je drago što su se sreli predsednik Ukrajine i Srbije, kao i to da bi Ukrajina mogla da se ispostavi kao važan faktor za srpsku ekonomiju:

- Nisam siguran na šta je gospodin Hil konkretno mislio, ali svakako ono što jeste šansa da na način kao što se Poljska pozicionirala u odnosu sa Amerikom, ja tu šansu vidim i za Srbiju na ovim prostorima. Istorijski gledano, imajući u vidu sve što se dogodilo 90-tih godina, meni ne deluje da je Amerika imala većeg saveznika od Srbije na ovim prostorima. Mislim da to partnerstvo može ponovo da se podigne na jedan nivo. Podsetiću da Amerika i Srbija imaju preko milijardu dolara razmene usluga, gde Srbija ima suficit od milijardu dolara. Dakle, mi milijardu dolara godišnje izvozimo u Ameriku. Za to beležimo rast od 30 odsto. Niko u regionu nema takvu saradnju. Jedina direktna avio linija je iz Beograda u Ameriku, odnosno u regionu ne postoji ni jedan drugi grad koji ima takvu povezanost sa Amerikom.

Jakšić je vođen svojim dugogodišnjim novinarskim iskustvom priupitan šta bi po njemu bio naslov intervjua, kao i to koje su ključne poruke koje je zapazio.

- Ako bi trebalo da u jednoj reči da definišem pomenut intervju, to bi bilo da je veoma balansiran i oprezan, odnosno obazriv. Dakle, od samog početka je moglo da se nasluti, kada je komentarisao da osam meseci nije bio na Kurir televiziji. Rekao je Hil tom prilikom "Srećom, za tih osam meseci, nije se dogodilo ništa". Ja ne znam da li je to ironija ili kalendarska omaška, ali koliko znam, u septembru se dogodila Banjska, nema ni četiri meseca, a nju su Amerikanci označili kao jedan od najopasnijih incidenata na Kosovu. To je moglo da nasluti i tok intervjua, koji je mene ostavio apsolutno ravnodušnim. Ništa novo nisam čuo. Pošto sam se pripremao i pročitao unazad nekoliko njegovih intervjua i uvideo sam da mnoge stvari koje je govorio, ovde nije izrekao - Jakšić je izneo svoje tvrdnje, pa nastavio:

- Naravno, ta neizrečivost je bila delom jer nije bio pitan, a delom jer nije hteo da kaže. Oko Srbije, koja je naravno vrlo bitna tema, on je pohvalno govorio o neposrednoj budućnosti, da se formira Vlada... I onda je rekao da se raduju tome. Ništa nije rekao o tome da je i on u svojim intervjuima konstantovao da postoje ozbiljni navodi koji se bave nedostacima i procedurama. Ništa nije govorio o tome da se u Evropskom parlamentu raspravlja o Srbiji i izborima u Srbiji. Nije pomenuo da su ljudi u Srbiji uznemireni zbog nedostatka onoga što je on nazvao "političkom kulturom".

Na pitanje da li će SAD biti zadovoljni zbog filtriranja ruskog uticaja u Skupštini Srbije, Jakšić je rekao:

- Je ne znam kako će to uticati na Amerikance, ali sam spreman da tvrdim da ovakvim intervjuom može da bude izuzetno zadovoljan predsednik Vučić.

