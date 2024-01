PLATA U SRBIJI BIĆE 1.400 EVRA, PENZIJE IDU NA 650! Vučić najavio ODLIČNE VESTI: Uslovi života biće mnogo bolji!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavlja plan "Srbija 2027 - skok u budućnost".

Vučić je tokom svog obraćanja najavio da je plan da prosečna plata bude 1.400 evra.

- Krajem ove godine prosečna plata će biti 958 evra, 2025. godine prvi put će prosečna plata preći 1000 evra, a 2027. godine predviđeno je da bude 1.400 evra.

- Za ovo ima nekoliko važnih uslova. Planirana stopa rasta je 3,5 odsto, a naredne dve godine još 4 odsto. Želim da kažem da ćemo se postarati da sve projekte koje radimo, radimo da bismo povećali stopu rasta. Da bismo povećali životni standard građana, i do sada smo pokazali da umemo da čuvamo našu ekonomiju. Pozivam i privatni sektor da nam pomogne. Čovek je uzeo hotel Slaviju i rekao da će sve srediti do Expa. Svaka čast, a mi ćemo gledati da pomognemo na svaki način - dodao je predsednik.

Vučić je rekao da sve ovo radi zbog mladih, i istakao je da će uslovi života biti mnogo bolji, pozivajući ljude koji su otišli u inostranstvo da se vrate u zemlju.

POVEĆANJE I PENZIJA

- Što se penzionera tiče, prosečna penzija ove godine je bila 391 evro, a do kraja 2027. godine, očekujemo da će penzija biti 650 evra. To će biti kvantni skok, skok u budućnost, za naše penzionere - ističe on.

Dodaje i da će minimalac biti povećan na 650 evra, što pokazuje brigu o ljudima.

Plan inače predviđa šest prioriteta: podizanje životnog standarda građana, ubrzanu modernizaciju zemlje, razvoj infrastrukture, industrijalizaciju, poljoprivredu i životnu sredinu, pod pet integralni razvoj i "Expo 2027".