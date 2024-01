ZA PRVOROĐENO DETE 500.000 DINARA, ZA DRUGO 600.000! Vučić najavio SJAJNE vesti: Nova pomoć za sve buduće roditelje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je tokom obraćanja u Palati Srbija tokom predstavljanja plana "Srbija 2027 - skok u budućnost" najavio sjajnu vest za sve buduće roditelje.

Kako je istakao, pri rođenju deteta roditelji će od države odmah dobiti 500.000 dinara i dodao da će ova pomoć države krenuti već od maja ili juna ove godine.

foto: Petar Aleksić

- Moraćemo da nastavimo i ubrzavamo taj proces, i da dalje zapošljavamo ljude. U odnosu na 2010. smo velikim ulaganjima u novorođenčad, uspeli da promenimo sliku našeg prirodnog priraštaja, posebno u siromašnijim oblastima. Mi smo bili na ivici potpunog nestanka, a sada smo stopu fertiliteta podigli na 1.63. Naša obaveza je da stopu fertiliteta podignemo na 1.75 do 2027. godine - rekao je on i dodao:

foto: Petar Aleksić

Do sada smo izdvajali za prvorođeno dete 378.000, a od sada će se za prvorođeno dete dobijati 500.000 dinara od države.

- Za drugo će biti podrška 600.000 dinara od države! To je ogromna razlika u odnosu na protekli period. Posebne nagrade će biti obezbeđene za one koji, poput gospođe Filić imaju mnogo dece. To su ljudi koji razmišljaju o budućnosti naše države. Na ovome moramo da radimo da bi Srbija postojala. Sve ono što radimo neće vredeti ništa ako ne budemo imali dece - kazao je Vučić.