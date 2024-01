UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ U SKOPLJU Potpisaćemo 2 protokola, imali smo sastanke važne za ceo region PRVI PUT PRIČAMO SAMO O EKONOMIJI

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje susretu „Zapadni Balkan i EU“ i sastanku lidera o Planu rasta za Zapadni Balkan u u Skoplju, u Republici Severnoj Makedoniji.

U uključenju uživo iz Skoplja, predsednik je pre svega pozdravio braću Makedonce i zahvalio se na gostoprimstvu.

Vučić: Potpisaćemo 2 protokola, imali smo sastanke važne za čitav region

- Sastanci koje smo imali sinoć važni su za čitav region, razgrazovarali smo o dve važne stvari - učešće u zajedničkom evropskom tržištu i ono što je za nas bitno jesu one zelene linije za naše kamione da mogu slobodno da prolaze preko granice EU, da snažimo našu trgovinu i našu industriju, da snižavamo operativne troškove - kazao je Vučić dodajući da je za to neophodno da mi to i sami uradimo u regionu.

- Ono što je važna vest jeste da ćemo u narednim danima potpisati 2 važna protokola za otpočinjanje od 1. marta funkcionisanja sporazuma o slobodnom pristupu o tržištu radne snage u Tirani, Beogradu i Skoplju a drugi deo jeste Plan rasta i o tome smo dugo sinoć razgovarali šta mi treba da preduzmemo da bismo taj novac dobili, koji su uslovi, koje reforme treba da preduzmemo...

- Što se Beograda tiče mi smo naš Plan rasta u subotu predstavili za naredne tri godine, daćemo sve od sebe da te reforme učinimo da dobijemo pristup tim sredstvima, samo mi radeći svi zajedno možemo da napravimo veliki napredak... Čini mi se da je ovo prvi put da se sastajemo i da se samo govori o ekonomskim a ne politčkim pitanjima u kojima se razlikujemo - zaključio je Vučić u uključenju uživo iz Skoplja.

11.00 Plenarni sastanak lidera sa predstavnicima međunarodnih organizacija.

Samit u Skoplju počeo panel diskusijom

Panel diskusijom lidera regiona u Skoplju počeo skup je "Zapadni Balkan i EU". Diskusiji prisustvuju premijer Severne Makedonije Dmitar Kovačevski, predsednik Srbije Aleksandar Vucić, premijer Crne Gore Milojko Spajić, premijer Albanije Edi Rama, premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti.

Sastanku prisustvuje i generalni direktor Direktorata EK za susedstvo i pregovore o proširenju Gert Jan Kopman i pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Džejms O'Brajen. Putem video-linka prisutnima će se obratiti i predsednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.

Džejms O'Brajen: Lepo je vratiti se u Skoplje "Lepo je vratiti se u Skoplje. Ovde sam prvi put došao kao američki zvaničnik 1996. Zadovoljstvo je biti ovde i videti Severnu Makedoniju kao domaćina. To su naši saveznici i radimo sa ovom vladom na važnoj inicijativi poslednjih dana", kaže pomoćnik američkog državnog sekretara Džejms O'Brajen. Rama: Države Zapadnog Balkana da ostave politiku i istoriju po strani Premijer Albanije Edi Rama izjavio je danas u Skoplju da države regiona Zapadni Balkan treba da stave potrebe svojih građana na prvo mesto i ostave politiku i istoriju po strani, kako bi iskoristili priliku da pristupe jedinstvenom tržištu Evropske unije. "Ovde smo da zajedno sa američkim i evropskim predstavnicima razgovaramo o glavnim koracima koje treba da preduzmemo koji će nas dovesti bliže Evropskoj uniji", rekao je Rama pred početak sastanka lidera Zapadnog Balkana i EU o Planu rasta za Zapadni Balkan na kojem učestvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Rama je rekao da je razgovarano o Planu rasta i o ;"mogućnost koju su do sada imale samo države članice EU a to je pristup jedinstvenom tržištu". "Ovo je velika promena i prilika koju ne smemo da propustimo te je važno da šest balkanskih država stave potrebe svojih građana na prvo mesto i ostave politiku i istoriju po strani", rekao je Rama, prenosi Beta.

Sastanak EU-Zapadni Balkan

Program počinje nešto pre 10 časova panel diskusijom lidera a nastavlja se plenarnim sastankom s predstavnicima međunarodnih organizacija.

