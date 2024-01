ISIDORA JE SA 11 GODINA U ŠKOLI DOŽIVELA MOŽDANI UDAR, ODUZETA JOJ JE LEVA STRANA TELA: Oporavak zavisi od skupe terapije (FOTO)

Isidori Anđelković (13), učenici osmog razreda Osnovne škole "Bubanjski heroji" u Nišu, hitno je potrebna novčana pomoć da nastavi sa neurorobotskom terapijom kako bi lečila posledice moždanog udara od pre dve godine. Njena mama Jovana i otac Nenad su kako su znali i umeli sakupili 900.000 dinara za dosadašnje terapije, ali je potrebno da se sakupi još toliko kako bi se obavio kompletan ciklus ove faze lečenja.

- Isidora ima sredstava za terapiju do predstojeće srede, 24. januara. Doktorka Nina, koja je vodi, kaže da ima znatnog poboljšanja, ali da je potrebno još tri meseca odlazaka kako bi joj zdravstveno stanje bilo još bolje - kaže ova hrabra majka.

Isidori je kao posledica moždanog udara ostalo oboljenje spastična hemipareza, tj. oduzeta joj je leva strana tela, tako da za sada slabo koristi levu ruku i otežano hoda. Ova tinejdžerka, koja je u specifičnim godinama odrastanja, sama ide u školu, ali ima određene probleme, na primer kod zakopčavanja jakne i slično. Sve će to ispraviti, kažu stručnjaci, jer taj mladi organizam se mnogo bolje bori nego kod nekih starijih osoba.

Teška borba

Isidori to ne smeta da bude odlična učenica u školi i da se odlučno bori sa svim zdravstvenim problemima.

- Nikada neću da zaboravim tih četrdesetak dana pre dve godine kada nam je iz škole javljeno da se jedanaestogodišnja ćerka žali da je boli ruka, da trne i da odmah dođemo. Bože, to je bilo stvarno strašno da u tom periodu zajedno uspemo da izazovemo njen pokret na levoj strani. To ko je doživeo, zna kakva briga muči roditelja. Mi smo živeli nekada u naselju Ledena stena, pa smo prešli 12 kilometara od centra u Bubanj selo. Suprug moj je i mehaničar i prevoznik, ja radim pre podne, a dete je trebalo svaki dan voziti na terapije. Sve smo nekako zajedno pregurali i sada nas očekuje još borbe. Ona je u specifičnim tinejdžerskim godinama, i kao svako dete u tom dobu ima bubice, ali sve će se to, nadam se, srediti - priča mama Jovana Anđelković.

Ovo dvoje roditelja ima i mlađeg sina Bogdana (5), koji je zajedno s porodicom prošao sve dosadašnje nedaće.

Kako pomoći Isidori Uplatom na dinarski račun: 160-6000001713666-51

Uplatom na devizni račun: 160-6000001713920-65

* Humanitarna fondacija Pokreni život

- Ne mogu a da od srca ne zahvalim organizaciji Pokreni život, koja je organizovala prikupljanje sredstava, kao i gospođi Violeti Stamenković, koja se zajedno s kolegama potrudila da se Isidori nastavi terapija. Isidora se odavno zanima za crtanje i animaciju. Odmalena je nastrojena ka umetnosti. Planiramo, a to je i njena želja da upiše srednju umetničku školu u Nišu, jer su joj to interesovanja. Videćemo kada preguramo ovaj period jer u toj školi se traži i vajanje, a ona je za sada slaba s levom rukom, ali ići će to nabolje - priča ova hrabra majka.

Zahtevna terapija

Mnoge Nišlije su se zainteresovale da pomognu ovoj devojčici jer je uspeh na vidiku. Iz tog razloga biće održana muzičko-poetska manifestacija 1. februara u sali Simfonijskog orkestra u Nišu od 19 sati, gde će nastupiti poznati umetnici. Sav prihod od 1.000 dinara po ulaznici ići će za lečenje devojčice Isidore. Njih je okupila organizacija Udruženim snagama za Isidorinu sreću, na čijem čelu je Violeta Stamenković sa Univerziteta u Nišu, kao i njene kolege Goran Jovanović i Ivanka Milutinović.

Za izlečenje Isidore Humanitarno umetničko veče 1. februara Eminentni umetnici grada Niša i humanisti daće svoj doprinos posebnoj atmosferi humanitarnoj umetničkoj večeri 1. februara. To su Vokalna grupa Constantine, Anđela Bratić, flautistkinja, Nikola Cvetković, pijanista, Ana Veličković Igić, flautistkinja, Aleksandra Ristić, mecosopran, Marko Milisavljević, bariton, dirigent Ivana Mirović i ženski hor Studentskog kulturnog centra KUD "Abrašević" Niš. Književnici Violeta Jović i Vlasta Cenić svojim delima dodatno će obogatiti ovu humanitarnu manifestaciju.

- Reč je o intenzivnoj robotskoj rehabilitaciji, koja traje ukupno tri meseca. Terapija je zahtevna i za dete i za roditelje. Obavlja se šest dana nedeljno, po šest sati dnevno. Cela terapija bi trebalo da se otplati do 28. februara i nadam se da ćemo sakupiti sredstva. Ova terapija garantuje preko 90 odsto ozdravljenja. Vidimo napredak kod deteta, tako da moramo svi da se potrudimo da pomognemo. Posebnu zahvalnost dugujemo umetnicima koji su se odazvali da pomognu - navodi Stamenkovićeva.

