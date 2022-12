ALEKSANDRU JE POTREBNA POMOĆ! Da bi ponovo stao na svoje noge potreban mu je novac za tretman matičnim ćelijama!

Nesreća ne bira koga će pogoditi i u najvećem broju slučajeva događa se iznenada. Aleksandar Radulović (25) je u februaru doživeo tešku saobraćajnu nesreću gde je zadobio tešku povredu glave u vidu hematoma sa dijagnozom teška trauma mozga. Bio je u indukovanoj komi, a nakon toga u budnoj komi. Na 40. dan od nesreće se pojavio još jedan hematom pri rutinskoj operaciji vađenja likvora, gde prolazi u 48 sati dve teške operacije opasne po život. Aleksandar se sa svim tim izborio i nakon toga dva meseca proveo u Slankamenu gde nije bilo napretka zbog oskudnog rehabilitacionog tretmana. U međuvremenu je preživeo tri sepse, mnogobrojne intrahospitalne infekcije, koronu, bio na respiratoru i ascit usled nedostatka proteina.

Iscrpljene su sve mogućnosti daljeg lečenja u Srbiji, porodica je našla način i nastavak daljeg lečenja u ustanovu višeg ranga. Aleksandru je neophodna vrhunska rehabilitacija i tretman matičnim ćelijama kako bi ponovo povratio funkcije i stao na svoje noge.

foto: Fondacija Podrži život

Kako čitav proces lečenja, proces rehabilitacije i dodatnih pomagala iziskuje dosta novca, a Aleksandar i njegova porodica nije u mogućnosti samostalno da sakupi, tu je potrebna pomoć svih nas. Aleksandar se već nalazi u EMSEY Hospital i započeli su određenu dijagnostiku. Doktori predlažu sada matične ćelije, a prvi tretman bi bio krajem decembra kada bude spreman za to pošto je jako slab. Oslabio je, izgubio je mogućnost žvakanja, a lekari predlažu osam tretmana matičnim ćelijama. Jedan tretman je 11.000 evra plus rehabilitacija i smeštaj. Neophodno da se što pre sakupi novac za lečenje kako bi se krenulo sa tretmanima. Humanitarna fondacija "Pokreni život", uputio je apel za pomoć Aleksandru. Ukoliko želite da pomognete Aleksandru to možete učiniti na sledeći način:

Dinarski : 160-6000001515363-59

Devizni: 160-6000001518333-73

IBAN: RS35160600000151833373

SWIFT / BIC: DBDBRSBG, Banca Intesa

Pošalji broj 70 na 3800

Uplatom sa vašeg PayPal naloga putem PayPal

Uplatom platnim karticama putem linka: E-doniraj

Kurir.rs