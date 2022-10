NATALIJA JE ROĐENA MRTVA, PREŽIVELA JE 5 KLINIČKIH SMRTI! Rekli su da će biti biljka, a danas je zovu ČUDOM! FOTO

Natalija Stevanović (18) pravi je primer medicinskog čuda. Rođena je mrtva, ali su lekari uspeli da je spasu. Pre 13 godina doživela je saobraćajnu nezgodu nakon koje prognoze nisu bile dobre, a za svojih 18 godina preživela je pet kliničkih smrti. Zbog toga je njena porodica i bližnji zovu Nika, po boginji pobede. Natalija je sada potrebna operacija glave.

Nakon što je pohađala tri smera u srednjoj školi, Naca je, uprkos svim preprekama uspela da upiše Medicinski fakultet i bude korak bliže svom snu da postane neurohirurg.

- Upisala sam fakultet, super mi ide! Trenutno skupljamo novac za operaciju u Turskoj zbog hidrocefalusa koji stvara pritisak komora na mozak. Potrebno je da mi ugrade VP šant i VA zbog. U Turskoj ću da radim i transplantaciju matičnih ćelija jer mi funkcija pluća nije dobra. Doktor mi je izbacio laktozu iz upotrebe, a s obzirom na to da već ne jedem gluten zbog celijakije, malomi je teže u životu - priča Natalija.

foto: Printscreen Privatna Arhiva

Zbog operacije glave u Turskoj bi trebalo da boravi 10 dana, a još mesec dana zbog transplantacije matičnih ćelija, s obzirom na to da se u okviru jedne terapije primaju dve doze u razmaku od 15 dana, piše Telegraf.rs.

Skuplja novac za operaciju

- Planiramo da idemo početkom januara. Idem kod gastroenterologa i hematologa jer imam jaku anemiju, za koju ne znam ni od čega. Mada, moguće je da je zato što je ima moja mama. Često sam umorna i jedva idem zbog te anemije, ali valjda će da se sredi - dodaje Natalija.

Za operaciju glave i transplantaciju matičnih ćelija u Turskoj Nataliji je potrebno oko 60.000 evra. Takođe Naci je hitno potreban Smart West drenažni prsluk čija je cena 1.275.000 dinara. Naca nije uspela da izbegne ni virus korona, te je imala težu kliničku sliku. Lekar je tada njenoj majci Tatjani rekao da "bude srećna što joj je dete živo sa takvim dijagnozama".

Pomozimo Nataliji! Slanjem SMS poruke: Upišimo 77 i pošaljimo SMS na 2407 Uplatom na dinarski račun: 160-505644-30 Uplatom na devizni račun: 00-540-0002728.9 IBAN: RS35160005400002728998 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Osim svog rođendana, Natalija slavi još jedan, a obeležava ga 24. marta, na dan kad se posle saobraćajne nesreće probudila. Ne samo da su lekari imali pune ruke posla da reanimiraju Nataliju jer je rođena mrtva, već je u petoj godini doživela nezgodu posle koje se jedva izvukla. Tada je zadobila potres mozga, subarahnoidalno krvarenje, subarahnoidalni hematom, epileptični status, kliničku smrt, prelom butne i pubične kosti. Posledice nesreće su hemiplegia, hemipareza leve strane, tremor, ventrikulomegalija i mikrocista.

foto: Printscreen Privatna Arhiva

Slavi dva rođendana

- Mamu i mene je 24. marta 2009. godine ispred vrtića udario pijani vozač. Tada sam doživela prvu kliničku smrt. Hitno su me prevezli u Urgentni centar. Imala sam tri reanimacije za manje od 24 sata, od kojih je prva trajala dva sata. U komi sam provela 31 dan. Mojoj mami su doktori tada rekli da mi je mozak mnogo oštećen, da imam cerebralnu paralizu. Rekli su da ću, ako se uopšte probudim, biti biljka i da ću život da provedem na aparatima. I eto, ja sam biljka, drago mi je - rekla je ranije Natalija za naš portal.

Kako je dodala, ne samo da hoda i govori, što niko posle udesa nije očekivao, već govori pet jezika - srpski, engleski, ruski, ukrajinski i španski. U srednjoj školi je pohađala tri smera i sada treba da upiše fakultet.

- Najveću zahvalnost za to što sam sad živa dugujem doktoru Milanu Mrdaku iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, koji je danas moj dobar prijatelj i kog mnogo volim - ističe.

foto: Printscreen Privatna Arhiva

Isti lekar koji je Nataliji spasao život na rođenju, ponovo je uradio isto nakon nesreće.

- Doktori nisu odustali od mene i reanimirali su me. Noć je bila kritična, umirala sam im više puta. Novi doktor, koji je tada naišao, nije želeo da me ostavi da umrem sama u plastičnoj kutiji. Celu noć me je držao na grudima kako bih preživela. Babica Olja me je krstila u bolnici - dodaje Natalija.

Konstantno novi problemi

Natalija je išla i u inostranstvo na transplantacije matičnih ćelija. Krajem prošle godine dobila je i dijagnozu cistične fibroze, retkog genetskog oboljenja koje zahvata pluća, pankreas, jetru, creva, kao i digestivni trakt. Osim toga, ima i dijabetes i celijakiju.

foto: Printscreen Privatna Arhiva

U martu je Natalija takođe bila u bolnici, a nekoliko meseci ranije je bila na VMA zbog dijabetesne ketoacidoze, akutne komplikacije koja se javlja kod dijabetečara i može da bude opasna po život, i tamo su otpočeli ispitivanja za cističnu fibrozu jer je bila na respiratoru. Za dlaku je izbegla traheostomiju, hirurško otvaranje dušnika sa prednje strane, kako bi se omogućilo disanje.

- Moj neurohirurg kaže da sam ja jaka i da ću da pobedim sve. Tako da se ja ne brinem oko ove cistične fibroze. Mislim da ću da budem okej. Ako je on rekao da će sve da bude u redu, ne može da ne bude - priča Natalija.

Bez obzira na sve nedaće, Natalija je nasmejana, nepokolebljiva i vedrog duha. Redovno osvaja srca medicinskih radnika koji su joj ujedno i inspiracija jer je njena želja da postane neurohirurg.

Novac za Natalijino lečenje prikuplja se putem fondacije Budi srećan, a potreban je za transplantaciju matičnih ćelija u Turskoj, smart vest drenažni prsluk, terapije u hiperbaričnoj komori i lekove na mesečnom nivou.

