PREMIJERKA BRNABIĆ O PLANU SRBIJA 2027 - SKOK U BUDUĆNOST: Ovo je izuzetno ambiciozan plan! Verovali smo, vratilo nam se stostruko

Premijerka Srbije Ana Brnabić gostuje u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink, u kojoj govori o projektu "Srbija 2027 - Skok u budućnost".

Premijerka je istakala da je plan da prosečna plata do kraja 2027. godine bude 1400 evra, a prosečna penzija i minimalac 650 evra.

Ona je navela da je plan postojao i pre izbora, ali je sada detaljno predstavljen.

- Ovo je izuzetno ambiciozan plan. Čitava Srbija organizuje Expo 2027 i sve oči sveta će biti uprte u nas. Predsednik Vučić je imao inicijativu da sve to, kako se pripremamo za Expo, predstavimo građanima. Trebalo je sve projekte staviti na jedno mesto - rekla je Brnabić i navela da je njena lista bila jedina koja stvarno duboko veruje u Srbiju i u ljude u Srbiji.

- Sada kada pogledate dve stvari koje su meni neverovatne, pored primanja, brige o građanima i ličnog standarda, je da je i MMF potvrdio da, ukoliko u svetu ostane kakav-takav mir, da ćemo mi dostići BDP od skoro 93 milijarde evra 2027. godine, što je više nego tri puta više od onoga što smo ikada proizvodili - istakla je premijerka, i dodala da je to teško ko mogao i da sanja, te da će, ukoliko u svetu bude sve relativno mirno, ta brojka biti i 100 milijardi.

- Druga stvar, o kojoj je predsednik Vučić pričao, je ta o socijalnoj koheziji u Srbiji. Zato je on insistirao da se do kraja pokažu ti detalji našeg rada, da bi ljudi širom Srbije videli da se cela zemlja razvija, u svakom delu Srbije se nešto dešava. Ljudi su sami slali video klipove, mogli smo da ih imamo hiljadu, i slali nam urađene projekte koji su za njih bitni. To je to zajedništvo, ta socijalna kohezija na kojoj ćemo mi još insistirati u budućnosti - zaključila je Brnabić.

Premijerka je naglasila i značaj socijalne kohezije.