OTVORENI BALKAN JE I MIROVNA INICIJATIVA! Analitičari: Kad ukinete biroktarske barijere, razumevanje među nacijama biće MNOGO VEĆE

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas susretu „Zapadni Balkan i EU“ i sastanku lidera o Planu rasta za Zapadni Balkan u u Skoplju, u Republici Severnoj Makedoniji.

Vučić je izjavio da će danas u Skoplju biti potpisana dva sporazuma i da bi od 1. marta trebalo da stupi na snagu potpuno slobodno tržište rada u zemljama Otvorenog Balkana - Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji. Predsednik je u obraćanju istakao važnost povezanosti regiona, funkcionisanja tzv. zelenih traka na prelazima koje imaju najveći značaj za Zapadni Balkan, i poručio da će Srbija biti otvorena za sve ideje.

Program razvoja Srbije do 2027. koji je predstavljen u Beogradu potpuno se uklapa u evropski Plan rasta, dok će Srbija dati sve od sebe kada je reč o reformama kako bismo imali pristup tim sredstvima.

Kako će tehnički protokoli potpisani u Skoplju omogućiti uspostavljanje i početak funkcionisanja zajedničkog tržišta rada Otvorenog Balkana?Kako će Srbija uskladiti ekonomske mere i subvencije pre ulaska u EU?

Prvo hoću da kažem da je Otvoreni Balkan kao inicijativa nešto što ne predstavlja samo projekat koji se tiče ekonomske integracije regiona i tri zemlje koje su potpisale i podržale tu inicijativu, dakle, Severna Makedonija, Republika Srbija i Albanija, već to predstavlja jednu vrstu i mirovnog projekta i mirovne inicijative koja ima za cilj da kroz ekonomsku integraciju, kroz uspostavljanje slobodnog protoka, roba, ljudi i kapitala, približi i naravno učini saradnju između država pa i naroda, naravno, mnogo bolje, mnogo intenzivnije, mnogo snažnije - rekao je Marinković i dodao:

- Dakle, to je jedan vrlo ozbiljan i dobar projekat koji može da učini da, prvenstveno, ekonomije ove tri zemlje budu mnogo konkurentnije, posebno da budu atraktivnije za one najveće investitorima širom sveta. Činjenica je da sva naša tržišta i tržišta zemalja koje čine teritoriju Zapadnog Balkana su za velike, one najveće kompanije, dosta mala, s obzirom da se radi o jednom relativno malom broju stanovnika.

- Ali ako se udružimo, ako zajednički ponudimo svoje potencijale, onda to može da postane jedno vrlo interesantno tržište. Radujem se svakom ovakvom potezu I inicijativi koja podrazumeva liberalizaciju tržišta, slobodno tržište, slobodno preduzetništvo i ono što će približiti narode, približiti ih tako da se oni mnogo više razumeju, da razumevanje među narodima bude mnogo veće.

Aćimović je izrazio nerazumevanje prema stavu Bosne i Hercegovine:

- Za mene je otvoreni Balkan velika stvar i zastupao sam je od samog početka još dok je to bila ideja malog šengena, jer smatram da je to od velike važnosti kako ekonomske tako i političke. Nažalost ima jedna blokada unutar Bosne i Hercegovine koju je teško objasniti. S jedne strane se priča o velikoj Srbiji, s druge o velikoj Albaniji, a baš to što je kolega rekao to je nešto što je najbolje u ovom momentu da svi sarađujemo.

- Iza otvorenog Balkana stoje kao neki nevidljiv patron Sjedinjene Američke Države. Otvoreni Balkan meni deluje kao nešto što odgovara i američkoj viziji. Ono što je važno da se ovde prati jeste evropska logika povezivanja naroda i država. Da se potenciraju te tri slobode, roba, kapitala i ljudi koje su ugaoni kamen evropskih integracija od početka. Da se kroz to ove zemlje zapadnog Balkana navikavaju na tu vrstu ekonomske i političke komunikacije koje vrsta nekog delotvornog i nepisanog pravila već decenijama - rekao je Dejan Vuk Stanković.

