KURTI BI NAJVIŠE VOELO DA UĐE U EU, A DA NE ISPUNI NIŠTA ŠTO JE OBEĆAO SRBIMA: Krstić: Na KiM preti HUMANITARNA KRIZA

Docent Fakulteta političkih nauka Milan Krstić izjavio je za Kosovo onlajn da bi premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti najviše voleo da uđe u EU, a da ne ispuni ništa od onoga što je obećao Srbima, komentarišući njegovu izjavu na jučerašnjem Samitu lidera Zapadnog Balkana u Skoplju da bi trebalo da se razdvoji proces ulaska tzv. Kosova u Uniju od normalizacije odnosa Beograda i Prištine.

- To je Kurtijeva jasna maksimalistička radikalna agenda od koje on suštinski ne odstupa tako da to nije nikakav novitet, s tim što mislim da mu to neće poći za rukom. Sa druge strane, činjenica je da se Kurtiju gledalo kroz prste više nego što je potrebno u prethodnom periodu. Do Banjske je bio pritisak isključivo na njega, a od Banjske je taj pritisak ravnomerno raspoređen na Beograd i na Prištinu - naglasio je Krstić.

On je dodao da, što se Beograda tiče, trenutno bi svakako jedan od prioriteta trebalo da bude faktički položaj Srba na KiM koji će u slučaju ukidanja platnog prometa biti ozbiljno ugrožen.

- To je zaista jedna opcija koju se niko u prethodnih 25 godina ili, evo da uzmemo konkretno od 2008. i od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, nije usuđivao da potegne zato što se zna kakve su reperkusije. One zaista mogu da dovedu do faktičkog onemogućavanja normalnog života velikog broja Srba na Kosovu i Metohiji, do jedne humanitarne krize - rekao je naš sagovornik.

Kako je naglasio, iskreno se nada da će međunarodni akteri biti toga svesni I da će izvršiti pritisak koji oni i dalje mogu da izvrše na Aljbina Kurtija da ne poteže za ovakvom solucijom.

- Bojim se da će on biti istrajan kao što je i do sad bio istrajan u svojim namerama i da će to pokušati da sprovede od 1. februara - naglasio je Krstić.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.