NE POSTOJI VOLJA DA SE SPROVEDE ODLUKA O MANASTIRU DEČANI: Viola fon Kramon: Priština se suprotstavlja Savetu Evrope!

Izvestiteljka Evropskog parlamenta za tzv. Kosovo Viola fon Kramon izjavila je da ne postoji politička volja Prištine da se sprovede odluka tzv. Ustavnog suda o manastiru Dečani, kao i da postoji čak i suprotstavljanje članovima Saveta Evrope kojem je rečeno da aktuelne prištinske vlasti neće uraditi to, prenosi Politika.

Ona je u emisiji "Slobodno srpski" za Medija centar Čaglavica rekla da postoje određeni principi u Savetu Evrope, da ono što pruža "ustav" nije loše, ali da je sprovođenje i ostvarivanje "ustavnog okvira" u kašnjenju.

Kao primer za to ona je navela slučaj manastira Dečani u čijem se sljučaju odluka suda već godinama ne sprovodi.

- Ovo je samo jedan slučaj, ali koji ne treba da se potceni, zato što Savet Evrope veoma ozbiljno uzima slobodu veroispovesti i presude Ustavnog suda i ja mislim da je ovo nešto što se može lako ispraviti ako bi vlada imala političku volju - rekla je fon Kramonova.

Ona je upozorila da je ovo izborna godina u Evropskoj uniji i da je potrebno hitno rešavati nagomilane probleme, posebno kada je reč o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda.

- Mislim da je francusko-nemački predlog da se dođe do bilo kakve vrste sporazuma dobar i ja sam se nadala da će to biti osnova za brzo sprovođenje i da isto tako aneks dozvoljava svakoj strani da sprovede svoj deo što je moguće brže zbog onoga što sam rekla, hitnosti, zbog izbora u Vašingtonu i Briselu. Tako da ja ovde ne vidim volju za sprovođenje, nego volju da se čeka dok druga strana sprovede prve korake. Ja ne mislim da je to korisno - rekla je ona.

Kurir.rs/Politika/Prenosi: A.Ć.