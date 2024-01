PRIŠTINA POKUŠAVA DA IZBRIŠE SVE ŠTO JE SRPSKO! Gujon: Oni uvode laži u svoj školski sistem i deca veruju u to

Direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon izjavio je za Kosovo onlajn da Priština revizijom istorije, bez ikakvih dokaza, pokušava da izbriše Srbe i njihovu kulturnu baštinu sa KiM.

- To jeste revizionizam, kad bez dokaza, bez istorijskih činjenica koje se baziraju na materijalnim dokazima i na istraživanjima, Albanci tvrde da ono što je srpsko i pravoslavno, da je zapravo albansko, ponekad i katoličko. To je slučaj sa crkvom posvećenoj Bogorodici kod Peći. Čim postoji temelj ispod jedne crkve, a uvek postoji temelj, u ovom slučaju - tu je temelj jedne vizantijske crkve, oni kažu: „Pa ta vizantijska crkva je Ilirska, a mi Albanci smo Iliri", iako nema dokaza ni za to. Pa dodaju da je sve to njihovo, što je izgrađeno iznad te vizantijske crkve - rekao je Gujon.

On je naglasio da Albanci istu matricu koriste i za druge srpske crkve i manastire.

- Govore da su Visoki Dečani zapravo deo kosovskog, albanskog kulturnog nasleđa. Isto to kažu za Bogorodicu Ljevišku, za Gračanicu i to je nešto veoma opasno. To ne govore samo pojedini ekstremisti, nego njihovi ozbiljni mediji i njihovi političari. To uvode u školski sistem, deca veruju u te laži - naglasio je Gujon.

On je dao primer najpoznatije bazilike u Parizu, Sakre ker na Monmartru koja je izgrađena 1870. godine.

- Ispod te crkve se nalazi temelj rimskog hrama posvećenog Bogu Merkuru. Pa je li može neko da zamisli da dođe neki Italijan iz Rima i kaže: „Pa ovo nije francusko kulturno blago, nego je to italijansko kulturno blago". Da „Korijere de la sera" ili „Republika" pišu o tome tekstove. Da političari iz Italije kažu: „Pa vi ste uzurpirali ono što je naše jer su Sakr Ker i Monmartr deo Italije, to je italijansko kulturno blago. Niko ne može to da zamisli. Nijedan istoričar nikad neće to tvrditi. Ali, ipak, to je ono što rade Albanci na Kosovu i Metohiji, s tim što znamo da su Italijani naslednici Rimljana, a Albanci nisu naslednici Vizantinaca, a još manje znamo da li su baš naslednici Ilira. Svakako, jedino kulturno blago koje postoji na KiM, to je srpsko kulturno blago, imamo takođe, vizantijsko kulturno blago i tursko kulturno blago. To je ono što zna ceo svet, istoričari i svi koji su se bavili tim pitanjima - naglasio je Gujon.

On je poručio da je "istorijski revizionizam pokušaj Albanaca da bez dokaza nametnu novu ideologiju i nove principe koji se nažalost šire u društvu, među decom, što dovodi u pitanje suživot svih dole na KiM i to za buduće generacije".

- Od tih istorijskih laži, teško možete da pobegnete ako se one utemelje u narodu kao što se sad pokušava. Videli smo 1999. godine i 2004. pokušaj rušenja i brisanja na fizičkom nivou svih srpskih tragova na KiM. Pošto u tome nisu uspeli, sada revizijom istorije pokušavaju da izbrišu opet Srbe, srpsku kulturnu baštinu, Srpsku pravoslavnu crkvu sa Kosova i Metohije. To jeste opasno - rekao je Gujon.

Kako ističe, time možemo da se suprotstavimo samo istinom.

- Možemo da se suprotstavimo promocijom knjiga, javnom diplomatijom, tako što ćemo organizovati događaje i predstavljati istinu na tu temu. Evo, preko moje humanitarne organizacije "Solidarnost za Kosovo" jedna od tema sledećeg izdanja našeg časopisa koji izdajemo svaka tri meseca biće baš kulturno nasleđe srpskog naroda na KiM. Tako što će Republika Srbija nastaviti da se na međunarodnom nivou bavi tim pitanjem. Jer to shvatamo izuzetno ozbiljno. Tako što ćemo nastaviti u saradnji sa SPC da insistiramo na tim temama koje su od suštinske važnosti za budućnost Srba na KiM - naveo je naš sagovornik.

Gujon zaključuje da je to pitanje za sve Srbe gde god da žive i rekao bih takođe pitanje za celu Evropu, zato što srpska kulturna baština na Kosovu deo je evropske civilizacije i svetske kulturne baštine.

- Čak je i Unesko to prepoznao pošto je stavio pod zaštitu Uneska četiri crkve i manastira, a sve su one deo srpskog kulturnog nasleđana KiM, a znaju da je u opasnosti zati što se nalazi na listi kulturnog svetskog nasleđa. Svi znaju, treba sad da aktiviramo, da nastavimo, da ne odustajemo jer jedino kad smo proaktivni, onda možemo da utičemo na stvarnost - naveo je Gujon.

