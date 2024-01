ORLIĆ: Bahatom gazdi Đilasu kula laži se raspada! U očiglednom besu i nemoći otrglo mu se pet ključnih priznanja

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladimir Orlić oštro je danas reagovao na gostovanje lidera opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa na TV N1.

- U nervoznom zapevanju po studiju tajkunske televizije i sricanju „odgovora“ na naručena pitanja sa papira koje je doneo, bahatom gazdi žutog preduzeća Draganu Đilasu se u očiglednom besu i nemoći otrglo pet ključnih priznanja. Kula laži se raspada, trenutak podnošenja računa biračima koje je masno lagao izmišljenim „istraživanjima“ i praznim obećanjima se bliži.

Prvo, priznao je da predstava u EP nema nikakve veze sa „zabrinutom Evropom“, već je sve udjurma koju su „svojim kontaktima“ zamesili njegova partija i njegove NVO, na čelu sa Crtom. Nije da nismo znali, ali dobro je što se čulo.

Drugo, da njegova sramna kampanja laži o „40.000 fantoma iz RS“, čitava hajka koju je poveo protiv srpskog naroda sa druge strane Drine, nije ništa drugo do – bezočna laž. Danas maše „dokazom“ o 5.000 ljudi manje na biračkom spisku, koji bi sad trebalo da budu famozni „fantomi“. Kud nestade još sedam puta toliko ljudi iz prethodne verzije? Da bi par minuta kasnije, zaboravivši šta je izgovorio, počeo sa mahnitim brbljanjem o „stotinama hiljada ukradenih glasova“. Dokazao je, zapravo, da su mu sve priče i verzije tek – laži, jednako glupe koliko i prazne.

Treće, pokazao je da, prosto rečeno: nema pojma. Da ne zna ništa pod milim Bogom. Ili bi makar hteo da u to poverujemo. Kad pominje RKS tablice na KiM, on pojma nema kako je upravo to potpisao i prihvatio njegov zamenik u partiji, niko drugi? Kad pominje litijum, da ne zna za sopstvene izjave u kojim je taj isti litijum hvalio kao najveću šansu Srbije, nakon što je sve dozvole za to dala upravo vlast u kojoj je on bio šerif? Još kada pominje potrebu da građani „direktno glasaju za svoje lokalne predstavnike - imenom i prezimenom“, kako nema predstavu da je direktan izbor gradonačelnika Beograda njegova partija i ukinula upravo onomad kad je on rešio da ščepa glavni grad i narodnu kasu, svestan da za njega lično ljudi ne bi glasali nikada? Posebno, kad komentariše rezultat izborne liste „Aleksandar Vučić – Beograd ne sme da stane“, kao da ne zna da je narodna podrška toj listi i politici koju ona predstavlja sada samo još veća: u i broju glasova, i u procentima, kao i u osvojenim mandatima? Biće da, ipak, sve navedeno nervozni tajkun – dobro zna. Samo misli da bahatost i laž može bolje da proda ako ih uvije u „pravim se lud“ foliju. Džabe mu trud, ta folija je odavno – providna.

Četvrto, da će sve one koje poziva na proteste, demoliranje institucija, blokade puteva, maltretiranje drugih ljudi pod izgovorom „izborne krađe“ koju „ne priznaje“, na kraju balade da – namagarči. Sve mandate i pare koje uz to idu, kao rezultat izbora, ima da zgrabi – sa obe ruke. „Madate su nam dali građani!“ podvriskuje Đilas da se unapred opravda, priznajući da su rezultati izbora tačno utvrđeni. I jesu, naravno, a ti isti građani su tih mandata za izbornu listu koja nosi ime predsednika Srbije dali – samo dvostruko više nego bivšem režimu, dovoljno da „Srbija ne sme da stane“ sama ima apsolutnu većinu u Skupštini. Što ujedno znači da tajkun neće biti u prilici da ponovo preprodaje sekunde na RTS, pa će zato i nadalje da svaki dan piše besna pisma. Kad kaže „sve su to privatni interesi“ taj, poznato je, polazi od sebe. Imamo bar 619 miliona dokaza da je tako. U stranoj valuti.

Na kraju, kao peto, današnje histerisanje donelo je i Đilasovo priznanje: da za njegovu opsesiju Aleksandrom Vučićem leka nema. Dve rečenice da sastavi, a da ne pomene predsednika Srbije, za tajkuna već predstavlja nemoguću misiju. S dobrim razlogom je tako: Aleksandar Vučić ostaje, trajno, neprobojna barijera za bivši režim, njihovu pljačku, pustošenje i vraćanje Srbije u mračnu prošlost. Srbija je rekla svoje, odabrala da je život i budućnost. Za razmišljanje o grešakama Đilas i bulumenta sada imaju ravno – četiri godine.

Bonus video:

03:55 DOĐU IZ TURSKE SA UREDNIM PAPIRIMA, NE MOŽETE IM NIŠTA Orlić: Migranti imaju novu taktiku na severu Srbije, policija U PROBLEMU