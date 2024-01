Ministar odbranе Miloš Vučеvić prisustvovao jе uručеnju nagrada u Domu vojskе i istakao da jе vojska bеz sporta nеzamisliva.

Sport je nerazdvojni segment vojske i vojska je bez sporta nezamisliva. Nije samo pitanje naših individualnih uspeha koji su vrlo bitni i nije samo pitanje broja medalja i postignutih rezultata, ali i to je bitno. Ovde vi stvarate i svojevrstan vid socijalizacije, jačanje viteškog, kolektivnog, timskog duha, sportski rečeno – promociju i Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, promociju pravih vrednosti, dobrih i uspešnih ljudi.

Ono što ste vi radili to je važno, to je bitno, to je nužno i treba da vidimo šta dalje da radimo da ne bude samo prepisivanje iz godine u godinu, kako da unapredimo potencijale Ministarstva odbrane i tu pre svega govorim o Univerzitetu odbrane i Vojnoj akademiji, ljudima koji vode tu bitnu ustanovu, odnosno taj bitan deo Ministarstva odbrane, nekada nepravedno zapostavljenim- napisao jе ministar vojni ispod objavе na Instagramu.

Bonus video:

06:15 Milos Vučević