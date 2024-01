"UVEK SE ZAPITAM ŠTA JE DOBRO ZA SRBIJU I BEOGRAD" Miletić o ponavljanju izbora u BG: Po meni, situacija je kristalno jasna!

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić rekao je da će do 11. februara biti održana kostitutivna sednica novog parlamenta, nakon čega će se pristupiti formiranju Vlade. On je naglasio da su proglašeni konačni rezultati izbora i da je počeo da teče rok od 30 dana za održavanje konstitutivne sednice Skupštine Srbije. Ostaje nepoznanica kada će biti formirana gradska Vlada i da li će biti ponovljeni izbori u Beogradu. Ovim povodom gost "Pulsa Srbije" je Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije.

+video

- Pa dobro, možda bi i pasulj mogli da bacamo, pa da vidimo neka predviđanja. Šalim se, naravno, ovde uvek kada krenem od analize situacije unutrašnje politike, uvek se zapitam šta je dobro za Srbiju, šta je dobro za Beograd. I uvek u tom kontekstu tražim odgovore. Postoje dva scenarija, naći će se većina i neće se naći većina. Ja sam sklon onoj varijanti, iz moje tačke gledišta, i dobro je i za Beograd i za Srbiju, da što pre budu institucije formirane, organi uspostavljeni, odgovornost raspodeljena i da prosto idemo punim tempom napred. To je ovo što ja kao građanin Beograda, Srbije, razmišljam - započeo je Miletić, pa nastavio:

- Ovde imamo, po meni, jasnu situaciju. Znači, na republičkom nivou SNS je dobio duplo više od sledeće grupacije "Srbija protiv nasilja". Na gradskom nivou, opet ubedljiva većina, 5% više SNS-a. To su velike razlike. To nisu razlike 100, 200, 1000 ljudi. To su razlike koje su ubedljive i nedvosmislene. Tu mora odgovornost da bude preuzeta od onih koji objektivno su zaslužili da im se da odgovornost i da pratimo šta će da rade sa voljom građana. Većina nije apsolutna na gradskom nivou, na republičkom postoji. Ali na gradskom nivou, vrlo je jasno, možete da dobijete još višu pobedu SNS-a.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

06:47 IZBORI U BEOGRADU ĆE SE PONOVITI UKOLIKO SE NESTOROVIĆ NE ODLUČI! Božić: Radujem se jer će građani dati još veće poverenje SNS-u