U VRANJE STIŽE MAGNETNA REZONANCA: Predsednik Vučić najavio novu opremu za bolnicu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na renoviranju Opšte bolnice Vranje, najavio je da će ova ustanova uskoro dobiti i magnetnu rezonancu.

- Stiže ovde i magentna rezonanca, samo postoji neki tehnički uslov. Ništa od opreme im neće nedostajati - kazao je predsednik.

Vučić ističe da će rekonstrukcija bolnice u Vranju koštati oko 27 miliona evra.

- To će na kraju da ispadne više, to su ogromne pare. Nemamo jedan Leskovac i jedno Vranje u Srbiji, moramo da razmišljamo o svim drugim mestima i gradovima u Srbiji. Vranje, Leskovac, Prokuplje, 300 godina da štete, a ne mogu jer imaju deficit, da država ne ulaže, ono što se zaradi u drugim delovima, nikad ne bi izgradili ništa. Moramo da im pomognemo, da se i Pčinjski okrug podiže, da kada dođu nove fabrike, da sami izdvajaju novac. KC u Nišu nismo slučajno prvi završili, pa ide bolnica u Pirotu, pa šta ćemo oko bolnice u Nišu. Za to treba ogromna infrastruktura. 2023. godine, potrošili smo 4,4 milijarde evra, to je više od budžeta Republike Srpske i Crne Gore zajedno. Zadovoljan sam što je to tako. Ovo je ono što menja ljude i odnos građana. Sve na jugu, od velikih projekata za bolnice, završavamo do kraja godine.

00:58 Aleksandar Vučić: Imali smo sastanke važne za ceo region