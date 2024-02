"BELOSVETSKI POZNATA LOPUŽA" Vučić o Šideru: Moja poruka njemu jeste da je Srbija slobodna i slobodarska zemlja

Predsednik SrbijeAleksandar Vučić je samo nekoliko sati po povratku iz Nemačke, gde je učestvovao na 60. Minhenskom bezbednosnom forumu i na marginama imao niz važnih sastanaka, gostovao u jutarnjem programu na TV Prva i govorio o svim temama važnim za Srbiju.

Govoreći o izjavama Andreasa Šidera, Vučić naovdi da je on "belosvetski poznata lopuža".

- To ne kažem ja, to kažu svi austrijski mediji. Sećate se Menendeza, senatora koji nam je pravio najveće probleme, a za koga sam rekao da sam skoro siguran da ga plaćaju Albanci. A onda su ga uhapsili i našli mu srebro, zlato... On je podržavao Đilasa, Tepić... Plaćali su ga Albanci, Gazmon Leki ili tako nešto, držali su ga na platnom spisku.

- Ja njega (Šidera) molim da izađe sa svim što imaju o meni. Ne dao im Bog da ja pričam sve što znam o njima. Godinama govore da sam ubica, o nekom bogatstvu. Prezirem ubice. Ne samo da nisam ubio, već nikad nisam bio ni u kakvom kriminalu. Ja nemam račun van ove zemlje. Možete da tražite na Marsu. Sve što imam je u ovoj zemlji. Jasno mu je da mene ne može da uplaši - kaže Vučić.

- Moja poruka njemu je da je Srbija je slobodna i slobodarska zemlja. Srbija u EU ima mnogo pijatelja - kaže Vučić.

