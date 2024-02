UŽIVO VUČIĆ O ŠIDERU: Belosvetski poznata lopuža, Srbija je slobodna zemlja! Moje "koprcanje" je junačko da ne priznam Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obraća se građanima posle povratka iz Nemačke, gde je učestvovao na 60. Minhenskom bezbednosnom forumu i na marginama imao niz važnih sastanaka.

Predsednik Vučić u jutarnjem programu na TV Prva govori o svim temama važnim za Srbiju.

foto: screenshot Prva tv

O izjavi Vladete Jankovića

"Moje 'koprcanje' je junačko da ne priznam nezavisno Kosovo, a njihovo ponašanje bedno. Slučajno, najteže dane sam imao u Granadi posle Banjske. I tamo sam, baš u ponoć, sa Makronom pio konjak. To nam je bio treći ili četvrti put da pijemo konjak. Eto kakvi su to ljudi. Da ih obavestim, uskoro opet idem kod Makrona u Pariz. Imaćemo i ovde važne goste. A oni će i dalje da budu sa Šiderom i Fon Kramon. Svako svome jatu", naveo je Vučić o izjavi Jankovića da mu opada popularnost u Međunarodnoj zajednici.

Na izjave koje su se mogle čuti u SB UN o tome da nisu pohapšeni svi koji su odgovorni za stravična dešavanja koja su potresla Srbiju, predsednik kaže da je nivo ubistava danas znatno manji.

"Da ne poverujete da neko tako nešto može da kaže. Takvi nikada neće da podebe u Srbiji... To bi imalo katastrofalno posledice po našu zemlju".

O Đilasu

"Ja razumem da mi želite smrt. On, koji je više od 6 imao samo iz Odbrane i zaštite, i možda još jednu 7, a koji nikad u životu ništa pročitao nije. On nije glup, samo mu je opšte obrazovanje daleko ispod proseka, glup je onaj drugi".

"Ja sam odavno rekao da je to jedini način da me pobede. Ne vole oni da rade. Misle da su uradili nešto kada tvituju ili naprave događaj od sat ili dva. Ne razumeju da za zemlju morate da živite. Da narod kada ostane iza paravana želi da zaokruži bolju budućnost za sebe, ne za političare. Da li se njima žuri pa im je moja smrt rešenje. Čovek uvek umire dva puta. To jednoj je nevažno, a neki imaju život posle toga, to su rezultati. Koliko si škola bolnica, pruga, puteva, naulnih centara napravio, to je ono po čemu će te pamtiti ljudi. Setićemo se kako smo bili nepravedni prema nekom Vučiću, Jokiću, Nikoliću bilo kom drugom".

O izjavama Andreasa Šidera

"On je korumpirani kriminalac. Belosvetski poznata lopuža".

"Sećate se Menendeza, senatora koji nam je pravio najveće probleme, a za koga sam rekao da sam skoro siguran da ga plaćaju Albanci. A onda su ga uhapsili i našli mu srebro, zlato... On je podržavao Đilasa, Tepić... Plaćali su ga Albanci, Gazmon Leki ili tako nešto, držali su ga na platnom spisku".

"Ja njega (Šidera) molim da izađe sa svim što imaju o meni. Ne dao im Bog da ja pričam sve što znam o njima. Godinama govore da sam ubica, o nekom bogatstvu. Prezirem ubice. Ne samo da nisam ubio, već nikad nisam bio ni u kakvom kriminalu. Ja nemam račun van ove zemlje. Možete da tražite na Marsu. Sve što imam je u ovoj zemlji. Jasno mu je da mene ne može da uplaši".

"Moja poruka njemu je da je Srbija je slobodna i slobodarska zemlja. Srbija u EU ima mnogo pijatelja".

O Proglasu

"A ovo što sam slušao lupetanja stručnjaka šta su uslovi. Ti ljudi pominju uvid u birački spisak - evo vam ljudi birački spiskovi".

"Njihovi zahtevi su notorne gluposti, danas je sve o izbornim listama transparentno".

"Vi svi znate da su ovu budalaštinu pisali zbog tačke 3, da lista ne sme da se zove Aleksandar Vučić. Onaj stručnjak s Pravnog fakulteta, neka kaže koliku platu ima u bednoj Srbiji".

"Đilas i Šolak čak i na sportskim kanalima sprovode propagandu protiv Vučića".

"Nisu oni vidi Evropski parlament, ali njih niko nije ništa pitao, nego su im organizovali panel. Bilo je njih dvoje koji su ih slušali i to je to".

"Je l' njima Đilas još 2012. vodio sve liste, a bio predsednički kandidat".

O sutrašnjoj sednici Skupštine Beograda

"Miloš, Ana, Šapić i ja o tome razgovaramo, ali nisam imao vremena da se time bavim. Želeo sam da razgovaram sa Nestorovićem, oni nisu hteli, po meni, ne ponašaju se dovoljno odgovorno. Oni se ponašaju kako misle da je dobro za njihovu stranku ili opciju, šta god da je".

"To vam je lična partijska kalkulacija. Što ćemo da imamo još dva, tri meseca kampanje, pa još toliko do konstituisanja. A šta ako opet ne budemo mogli da konstituišemo?"

"To što oni pričaju nema nikakvog smisla. Oni računaju da će bolje da prođu, ali ne razumem zašto bi posle ovakvih izjava neko glasao za njih. Čak i da prođu bolje, kakve to veze ima s građanima. Imamo trku s vremenom za EXPO, što je važno za građane".

"Koliko sam obavešten, mi u ovom trenutku imamo većinu za Beograd. Sećate se 2008, potpisao sam, kao kandidat SNS za gradonačelnika, sporazum sa SPS. Kad su završeni izbori, Đilas nije imao većinu za gradonačelnika, već mi. Jedina legitimna većina je bila SNS - SPS. Oni su napravili legalnu većinu, ali je ukrao volju građana, jer je bilo potpuno jasno da je legitimna volja građana Beograda bila na potpuno drugoj strani. Oni su to preoteli. Ja sam se pojavio na sednici Skupštine grada i čestitao lopovima koji su ukrali volju građana jer je legalno. Ne legitimno, ali legalna. Mi sad imamo većinu koja je legalna, delimično i legitimna, ali to nije apsolutni legitimitet. Molio sam Aleksandra, Anu i Miloša jer ne želim da budemo lopovi kao oni što su ukrali 2008. i kao što su pokušali 2012".

"Suština je u tome da je bolje da nemamo vlast, nego da bude ukradna, makar i da bude sumnje".

"Sačekaćemo do 2,3. marta, ako nemamo legitimnu većinu, idemo na izbore".

O Pokretu za narod i državu

"Zašto je moja ideja bila osnivanje Pokreta za državu i narod? Zato što mora da se promeni odnos prema državi. Ako se sada do Grčke putuje dva sata manje, ljudi će da kažu: To je od našeg novca. Pa naravno da jeste, ali bio je to vaš novac i pre 10 i pre 15 godina. Sada ne možete da uđete u voz za Novi Sad".

"Ajde da ne idemo protiv svoje države, da ispunimo ciljeve do 2027. godine".

foto: screenshot Prva tv

O izjavi Aleksića da se u Srbiji deca leče SMS porukama

"Ako voliš svoju zemlju nekad joj oprosti, prećuti. Pronađi više lepih stvari, podrži je. Druga najpokvarenija rečeica je 'politički trik'. Poput organizovanja demonstracija posle ubistva u Duboni, Malom Orašju i OŠ 'Vladislav Ribnikar".

"Imamo mnogo dobrih ljudi koji bi da pomognu svakom detetu. Od raznih udruženja, navijačkih grupa... U našoj zemlji mnogo više lečimo nego u najrazvijenijim zemljama sveta. U našoj zemlji se radi skrining za 4 bolesti i to država plaća".

"Znate koliko su sada veća ulaganja u retke bolesti nego 2012. - ne 55 odsto, nego 55 puta. Sada je to preko 7 milijardi. Samo se u Americi, Nemačkoj i Srbiji besplatno leče deca leptiri, a to na godišnjem nivou iznosti prosečno 635.000".

"Srbija je najlakša meta. Srbin kad ne zna šta će, opsuje Boga i državu".

O odlikovanima Biljani i Paulini

"Biljana Čekić je glumila za Oskara ali nikad neće moći da ga dobije na tu temu. A zauvek će ostati Dara iz Jasenovca".

"Što se Pauline tiče, to je divno čeljade. A i nju su rastrgli na mrežama. Ona je Kosovka, biće uvek hrabra i snažna. Hteo sam da pružim podršku svima koje napadaju oni koji Srbiju ne podnose".

O izjavama Rota

Vučić je o izjavama Rota i ostalih opozicionih pojedinaca povodom proslave Dana državnosti rekao da mu nije jasno zašto se uvek dovedu neobrazovani da mlate rukama, aludirajući na Aleksića.

"Kažu da su to diktatorski režimi... Pridružio im se Rot, koji je sa Šiderom najveći protagonista Kurtija. Međutim kada Kurti sebi podigne spomenik, posle dve godine, to je valjda dokaz bliskosti sa idejama Rota i partijom Đilasa, pa je to valjda dokaz vrhumca vladavine prava. Kad već pričaju o vatrometu, ponosam sam na to i na topovsku paljbu, sa postavkom slika Nadežde Petrović, gulmcima koji su odigrali predstave... Jesu li čuli kakva je diktatura u SAD? Ljudi se okupe na Tajms Skveru, da gledaju ono što smo i mi imali na Kuli Beograd. Da ne pričam o Parizu i Londonu, jer to su sve poznate diktatorske zemlje. Ljudi su bili ponosni na zemlju kada su videli to sve šta smo uradili".

foto: screenshot Prva tv

O ukidanju dinara na KiM

Vučić kaže da i dalje ne postoji rešenje za ukidanje dinara na Kosovu i Metohiji, te da će obavestiti javnost kada bude postojalo.

"Tražimo rešenje. Neko će biti pozvan u Brisel. Centralna banka Kosova ne postoji, jer oni nemaju svoju valutu niti ugovor sa evrozonom. Ljudi ne mogu da ostanu gladni i moramo da učinimo sve da nastave da žive tamo".

"Borelj je juče bio šokiran. Normalan čovek. Njemu Kurti rekao dan pre toga da je dao tromesečni moratorijum, a laže. To mu znači da neće da izvrće Srbima džepove na ulici, ali ne da pare da uđu".

O Vladi

"Ne tražim od njih da svaku subotu i nedelju morau da rade. Ali tražim da imaju manje neradnih dana nego obični ljudi. Nisam zadovoljan ponašanjem mnogih. Oni ne razumeju težinu zadatka pred nama. Ne razumeju da bi to bilo čudo. To će biti u čitankama i udžbenicima jer to nikada neće postići".

"Ana je vredna, za još neke ne mogu da kažem da su lenji. Ana se bori, a zna da se našali i kaže: 'Gledali smo šta ti radiš'. Znam da su ovih dana radili i Šapić, i Mali"...

Dokaz da se u Srbiji bolje živi

"Srbi su slobodoljubiv narod i uvek su slobodu cenili više od svega. Međutim, uvek smo imali potkazivače koji su čeznuli da budu uz okupatore ili, kao danas, uz neke spoljne faktore".

"Opet smo imali mali egzodus tokom ovih praznika, a tek šta će biti tokom sledećih praznika. To pokazuje koliko se u Srbiji bolje živi".

"Našu avio kompaniju smo digli iz mrtvih. Ponosan sam na uspehe Er Srbije. Radimo svaki dan da bude bolje".

O Juliji Navaljni

"Sedeo sam u prvom redu, u delu za predsednike država, iza su sedeli premijeri. Izašao je predsednik Letonije, pažljivo sam slušao i odjednom je neka žena sela pored mene. Nisam znao ko je žena. Shvatio sam da su mnogi razumeli ko se treba da se obrati. Kriv sam što nisam znao. Onda je domaćin najavio specijalnog gosta - Juliju Navaljni. Ona je otišla do ađutanta po neke papire i izašla za govornicu. Da sam znao ko je, izjavio bih joj saučešće, ali bih možda pogrešio jer je ona odmah rekla da ne želi da joj se izjavljuje saučešće".

"Ja sam čovek koji ne ide tamo da bi gubio vreme i da bih uzeo dnvenicu, jer nisam do sada ni jednu od dve hiljade evra uzeo. Idem tamo da se borim za svoju zemlju".

"Da sam aplaudirao na onaj deo da ga je Putin ubio, rekli bi 'Vučić proglasio Putina za ubicu'. Samo dan ranije rekli su da su pronađene srpske granate u Belgorodu. Da li ih mi prodajemo? Pa, naravno, od toga živi 20.000 ljudi. Svakoga dana koriste priliku da napadnu svoju zemlju".

foto: screenshot Prva tv

O planu za 2027.

"Mi smo postavili ciljeve. Kada smo izašli sa programom do 2027, to je toliko ozbiljan plan, ne sme nijednog dana da bude zaboravljen. O tom programu moramo da razmišljamo stalno i vredno da radimo na njemu. Samo ću tri tačke da pomenem. Ekomonija - moramo da privlačimo strane investitore, ali i domaće, moramo da povećamo plate i penzije... Sve to morate da radite i izgradite sve o čemu pričamo. Morate da obezbediti sigurnost, stabilnost i mir. Ajde da analiziramo rezultate. Vučić je tiranin, ovakav, onakav... Ima li Srbija bilo kakve sankcije? Dakle, Srbija je uprkos tome što joj mnogo toga nije naklonjena, nema sankcije. A nije priznala Kosovo i nije uvela sankcije Rusiji. Da smo uveli sankcije Rusiji bio bih osvajač brojnih nagrada, a uz priznanje Kosova i Nobelove nagrade".

"Na nivou od tri godine mi smo 62% ukupnih investicija Zapadnog Balkana".

Kako kaže, zbog rezolucije Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji u jednom danu EU je izgubila 10 odsto podrške u Srbiji koja je "pala sa 50 na 40 odsto".

"Što ste to radili? Slušajući one koji su manjina i ne vole svoju zemlju. I onda sam za to kriv ja. Ne, to ste vi uradili. Ja ću da se borim da vam podignem popularnost".

"Zato je Srbija važna, zato se sa Srbijom razgovara".

foto: screenshot Prva tv

O smrti Navaljnog

"To je još jedna iskra u razgoreloj vatri".

"Kada razgovarate sve manje se slušaju argumenti, a sve više je gledanja kako da se pobedi neprijatelj, a ne stvarnih analiza... Uvek je dobro kada ste prisutnu. Minhen je apsolutno je gopolitički i strateški samit, ali zapadnog sveta. Bio je incidetnt čak se čulo od nekih ljudi", rekao je predsednik aludirajući na komentare o Vang Jiu.

"Tragično je kada mlad čovek izgubi život. Ne želim da ulazim u to, nisam istražni ogran i nisam pametan kao svi u svetu koji žele o tome da govore".

"Da li će nama pozicija biti još teža? Nemam nikakve sumnje. Ono što utiče je napredovanje ruskih snaga u Avdejevki, izbori u Americi su i ovde bili tema".

"Zadovoljan sam kako smo prošli u Minhenu"

"Noćas u dva, pola tri sam se vratio iz Minhena. Do 20 do ponoći smo imali sastanak, možda i najvažniji. Zadovoljan sam kako smo prošli, uvek je dobro biti prisutan tamo".

Podsetimo, predsednik Vučić je prvog dana boravka u Minhenu imao razgovore sa predsedavajućom u Veću ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, evropskim komesarom za budžetska pitanja Johanesom Hanom, ministrom spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Dejvidom Kameronom i predsednicom EBRD Odil Fransoa Reno Baso.

Drugog dana konferencije, predsednik Vučić sastao se sa delegacijom američkih senatora na čelu sa senatorkom Džin Šahin, zatim sa Markusom Zederom, predsednikom Vlade Bavarske, a potom i sa ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jiem. Razgovarao je i sa predsedavajućim Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Janom Borgom, a potom i sa visokim predstavnikom EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Žozepom Boreljom i specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine MIroslavom Lajčakom.