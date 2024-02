PREDSEDNIK VUČIĆ PORUČIO: Ništa ne bi bilo od Partizana i Zvezde da nije DRŽAVE! Hoćete da vam kažem kako se PLAĆAJU POREZI?!

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, bio je gost na TV Prva gde se, pored brojnih političkih tema, dotakao i sportskih tema.

Povod su bila dešavanja posle finala Kupa Radivoja Koraća u kom je Crvena zvezda savladala Partizan rezultatom 85:79 i izjave Željka Obradovića da crno-beli nisu državni projekat.

"Vratiću se na početak kada sam govorio o odnosu ljudi prema državi. Bili smo četvrti na Zapadnom Balkanu kada sam postao premijer, a sada smo prvi po svemu. Ne moraju oni iz kluba da požure da govore o tome, kod nas je sve transparentno. Mogao sam da se osmehujem, ali govorim sa zbiljom zato što je ovo jedan odvratan napad na državu koji se događa svaki dan, ne samo od ovog čoveka nego iz iz drugih klubova, pa i Zvezde. Bogom je dano da ste protiv države. Kad se postigne uspeh, kažu 'uprkos državi'. A ništa ne bi bilo da im nema države. Možda jedan, ali pre će biti nijedan klub u Evropi nema podršku države kao Partizana i Crvena zvezda"!

"Hoćete da vam kažem kako se plaćaju porezi? Tako što mi danas damo pare, oni sutra uplate. Osam godina FK Partizan ne bi igrao Evropu da nismo platili. Zvezdi nismo platili 2014. i nije igrala Evropu".

"Direktan novac od države, o Telekomu, Nisu, preko grada, gradskog novca, sve to jer je država tražila da budu pomognuti. Plaćamo enromne sume novca. Po tri puta nižoj ceni dobijaju halu Arena, izlažanje u susrtet oko poreza, privatnike kojima država kađe da podrže klub za koji i ne navijaju. Najlakše je da kažu "Vučiću p..deru". Pa sad ćete svi da dobijete. To je jer nemamo privatne klubove. Ne mogu oni da kažu čestitamo sportski, pretežno su sudije krive, ili je to morao neko drugi da naredi. Sve ću to reći Malom da pripremi. Država je uvek najlakša moneta za potkusurivanje. Najlakše je reći da su protiv države, ali je sramota reći da dobijaju pare od države i da je onaj drugi miljenik".

"Postojali ne bi bez države, nemojte da vas lažu"!

Kurir sport / R.J. / Ž.S.

BONUS VIDEO:

05:20 Željko Obradović posle poraza u finalu