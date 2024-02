"JEDNA PODMUKLA LAŽ ALJBINA KURTIJA!" Vučić u Minhenu: Očekujem poziv u Brisel narednih dana i nadam se rešenju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i danas je u Nemačkoj, u Minhenu, gde učestvuje na 60. Minhenskom bezbednosnom forumu.

Nakon važnih razgovora predsednik Vučić se obratio srpskim medijima, a nakon toga sleduje mu niz drugih važnih sastanala.

O smrti Navaljnog

- Što se tiče pritisaka i Rusije to uvek čujete, to je ključna tema. Suviše smo mi mali, imamo naše muke. Posle smrti Navaljnog, to je užasno teška situacija, tragedija i loša vest za ceo svet. Užasno je kad čujete da je neko preminuo, da li iz ovog ili onog razloga. Loša vest koja doprinosi još težoj atmosferi. Mi smo i suviše mali. Niko ne želi da vidi da mi imamo drugačiji stav.

foto: screenshot Video Plus

O KiM i razgovoru sa Lajčakom i Boreljom

- EU ili nema ili ne želi da primeni mehanizme prema Prištini koja pokušava na svaki način da očisti Kosovo od Srba. Rekli smo da smo spremni da prisustvujemo svakom razgovoru - rekao je predsednik nakon sastanka sa Boreljom i Lajčakom.

Vučić je rekao da se posebno govorilo o dinaru, kao i da očekuje poziv u Brisel.

- Posebno smo govorili o dinaru i to predstavlja sve veći problem za nas. To je jedna podmukla laž Aljbina Kuritja, jedna od mnogih. Ta laž je sledeća, on je ovde saopštio svima da smo u tromseačnom tranzicionom periodu, a to se odnosi na sledeće, da kada uhvati vas ili bilo koga drugog na KiM sa dinarima on neće da ih otima, a kako će ljudi da dobijaju dinare na KiM jer zaustavlja tranzit za to nema rešenja - kazao je predsednik Srbije.

foto: Video plus

- Večeras ćemo imati još značajnije razgovore. Već 15. marta očekujem važnu posetu, Zedera Beogradu, dočekaćemo ga bratski i prijateljski, kako veliki lider zaslužuje. Imam još dobrih vesti koje ne mogu da podelim još sa vama. Čeka me predsednik najpopularnije i najveće partije u Nemačkoj i mnogi drugi. Imam još sastanaka do ovoga večeras - rekao je predsednik.

O izjavi Milanovića

Kako kaže nije se video sa Plenkovićem, čak ni usput. Vučić je komentarisao i izjavu predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da "Srbija vodi kupusarsku politiku".

- Kupusarska politika, odlična politika. Mi volimo kupus, volimo kupus da jedemo, mi imamo vrhunski kupus u Futogu. Ima još malo da sačeka, kada dođe sezona kupusa poslaću mu glavicu kupusa da vidi da je to jedna prava i vrhunska politika, daj bože da i oni takvu vode - odgovorio je Vučić.

Podsetimo, drugog dana konferencije, predsednik Vučić sastao se sa delegacijom američkih senatora na čelu sa senatorkom Džin Šahin, zatim sa Markusom Zederom, predsednikom Vlade Bavarske, a potom i sa ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jiem.

Razgovarao je i sa predsedavajućim Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Janom Borgom, a potom i sa visokim predstavnikom EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Žozepom Boreljom.