PREDSEDNIK SRBIJE JASAN Vučić: Bio bih dobitnik mnogih nagrada kada bih priznao Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi verovatno bio dobitnik mnogih nagrada kada bi priznao nezavisnost Kosova.

Vučić je gostujući na TV Prva, govoreći o Minhenskoj konferenciji, naveo da je smrt ruskog opozicionaraAlekseja Navaljnog još jedna iskra koja je rasplamsala vatru.

"Ono što sam mogao da vudim u Minhenu, to je navijački pristup, kada razgovarate sve manje se slušaju argumenti, a sve više prebrojavanja, sabiranja, gledanja kako da se pobedi neprijatelj, a ne alaliza kako da se učini nešto da se dogodi dobro u svetu. Minhen je apsolutno geopolitički, strateški samit zapadnog sveta, tamo je bilo i incidenta, otprilike ne razumemo zašto je Vang Li prisutan", dodao je Vučić.

Na pitanje da li će se pojačati pritisci na Srbiju da uvede sankcije Rusiji, rekao je da niko neće to otvoreno reći, ali da će biti uslovljavanja.

"Kada govorimo o pritiscima, neće doći niko i reći stavite sankcije, ali u izgled vam se stavljaju neki problemi, pristupi nekim fondovima. Ovo sa Navaljnim , tragično je kada mlad čovek izgubi život, ali ne ulazim u to i nisam pametan kao svi u svetu da znaju šta se desilo, to je za političke analitičare, ne za predsednika jedne zemlje, ali nama će biti teža pozicija", rekao je Vučić.

Kako je dodao, programom o razvoju Srbije do 2027. godine, postavljeni su jasni ciljevi koji se ne smeju zaboraviti.

"Mi smo postavili ciljeve, kada smo izašli sa prezentacijom onoga što treba da uradimo do 2027. to je ozbiljan program da ne sme ni jednog dana da bude zaboravljen, samo tri tačke - naša ekonomija mora da napreduje, što znači da moramo da privlačimo investitore, ali i domaće investitore, moramo da povećavamo plate i penzije, sve to morate da radite i sve da izgradimo o čemu pričamo. Za to je potrebna sigurnost, stabilnost i mir i koliko god da ste slušali priča, Vučić je diktator, tiranin, ima li Srbija protiv sebe bilo kakve sankcije uprkos trudu iz zemlje i spolja? Nema, uprkos što joj mnogi nisu naklonjeni, što nije priznala nezavinsnost Kosova, ili uvela sankcije Rusije.

Kako je dodao, Srbija je prva po direktnim stranim investicijama.

"Mi smo 52 odsto ukupnog BDP Zapadnog Balkana. Zato je Srbija važna i zato se sa Srbijom razgovara, jer je ekonomija jača, a da bi se razvijala mora da obezbedi mir, sigurnost i stabilnost", istakao je on.

