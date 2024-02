"PODRŠKA ZLODELIMA NAD UKRAJINOM OVDE JE VEĆA NEGO U RUSIJI" Drašković: KGB-ovska propaganda je napravila STRAŠAN DUHOVNI ZLOČIN

Gostujući u emisiji Crveni karton na Kurir televiziji, predsednik SPO i književnik Vul Drašković komentarisao je i uticaj Rusije u Srbiji.

Najpre se dotakao rata u Ukrajini i izjave jednog poljskog oficira da bi Ukrajina trebalo da prihvati prvremeni mir s Rusijom.

- Po modelu Severne i Južne Koreje. Nadati se da će do toga doći. I da će ta granica biti zapravo jedna ogromna gvozdena zavesa između režima u Kremlju, tih despotija azijskih, afričkih, na jednoj strani i zapadnog sveta na drugoj strani - rekao je Drašković.

Autora i voditelja emisije Svetislava Basaru interesovalo je s koje strane ćemo zavese mi biti.

- Pa ovde je podrška zločinu nad Ukrajinom veća nego u Rusiji. Ja mislim da ima mnogo više Srba danas koji su srećni zbog ubistva Navaljnog nego što ima Rusa u Rusiji koji se raduju tom zločinu. Strašan je duhovni zločin nad Srbijom napravila ova propaganda KGB-ovska. To je strašno. Ja mislim, voleti Rusiju i taj veliki narod znači svom snagom, što kaže Gari Kasparov, boriti se protiv ovoga režima koji je najveći neprijatelj ruskog naroda.

Basara je konstatovao da zna koliki je rusofil Drašković i koliko je puta po kafanama na ruskom recitovao pesme, ali koliko isto je protivnik ovih satrapskih režima koji su nažalost trajna sudbina Rusije.

- Pa naravno bio sam i ovde najveći protivnik takvog režima, to je bio režim Slobodana Miloševića. Čak taj režim Slobodana Miloševića je neka prethodnica ovome sadašnjem režimu u Kremlju. On je bio hendikepiran, on je činio užasne zločine na sličan način na koji ih čini sadašnja Rusija nad političkim protivnicima. Toliki ljudi su ubijeni ovde od Udbe, od toga režima. A on je bio hendikepiran jer tada nije imao podršku Rusije. Tada Jeljcin i Gorbačov su u Rusiji, a nije imao podršku ni Putina samog. Mada je taj režim ovde pao, onoga trenutka kada je tobože pao, režim nije. Režim je ostao, a prvih godina u Putinovoj vlasti Moskva je bila kao Meka - zaključio je Drašković.

