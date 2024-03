USKORO NASTAVAK KONSTITUTIVNE SEDNICE SRPSKOG PARLAMENTA Ovo su poznati sportisti i umetnici koji imaju poslanički mandat

Pitanje je dana kada će biti zakazan nastavak konstitutivne sednice Skupštine Srbije kako bi bio izabran predsednik parlamenta koji će i raspisati beogradske izbore.

Skupština Srbije ima 250 poslanika, a među onima kojima je potvrđen mandat narodnog poslanika na sednici održanoj 6. februara su i poznati srpski sportisti, ali i umetniuci. Evo o kome je reč.

U skupštinskim klupama našli su se i proslavljeni košarkaši Dejan Tomašević i Željko Rebrača. Obojica su sa liste SNS.

Tomašević se priključio Srpskoj naprednoj stranci u maju prošle godine, a Rebrača u oktobru 2023. godine.

U redovima naprednjaka su i dve operske pevačice Jadranka Jovanović i Ljubica Vraneš, kao i violinista Jovan Kolundžija i glumac Lepomir Ivković.

Jadranka Jovanović je postala poslanica prvi put 2016. godine, dok je Vraneševa u februaru prvi put sela u skupštinsku klupu.

Jovanu Kolundžiji ovo je treći saziv, jer je bio poslanik do sada dva puta, i to u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine, i 13. sazivu, od 2022. do 2023. godine.

Lepomir Ivković je bio poslanik i u prošlom sazivu, od 2022. do 2023. godine.

Ivković je glumu diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Milenka Maričića. Stalni je član Narodnog pozorišta od 1. septembra 1985. godine. Pored uloga u pozorištu ostvario je zapažene epizodne uloge i u televizijskim serijama.

