‼️ Odbor EP za notranje zadeve me je uradno imenoval za poročevalca za odpravo vizumov za kosovske Srbe, ki so imetniki posebnih potnih listov, in so še edini na Zahodnem Balkanu, ki za potovanje v EU potrebujejo vizum. Upam na hitro sprejetje! Več👉https://t.co/8nNzcBXmKZ pic.twitter.com/07GzaDyLeA