SRBIJA NA UDARU JAKIH PLJUSKOVA - STIŽE JOŠ JEDAN TALAS! Najnovija vremenska prognoza: Sutra HLADNO, a evo šta nas čeka za vikend

U nastavku poslepodneva širom Srbije biće promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, naročito u centralnim predelima. Ponegde se očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Inače, u ovom času jedan grmljavinski sistem premešta se severnije od Beograda i narednih sat vremena doneće pljuskove sa grmljavinom severnom i istočnom obodu Beograda. Pljuskova sa grmljavinom lokalno ima i u Kolubarskom okrugu.

U većem delu Srbije temperature se kreću oko 15°C. Od sutra nas čeka hladnije vreme.

U Srbiji u četvrtak pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, na višim planinama sa snegom. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, u košavskom području pojačan, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 8°C, maksimalna dnevna od 8 do 14°C, u Beogradu oko 10°C.

Poslepodne i uveče ponegde se očekuju i obilnije padavine. U petak prohladno sa kisom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura od 8 do 12°C, u Beogradu do 10°C.

Za vikend osetno toplije. Temperatura ce biti iznad 15, u nedelju i do 20°C.

Duvaće jak jugoistocni vetar, u košavskom području očekuju se olujni udari, na jugu Banata i do 100 km/h.

