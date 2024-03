"NE DIRAJ MI PARTIJU" - FAJT PRED KAMERAMA! Antonijević: SPS neće preći cenzus! Nikodijević: Raspali ste se na prvoj prepreci

Bonus video:

04:23 NA IVICI INCIDENTA PRED KAMERAMA! Antonijević: SPS neće preći cenzus! Nikodijević: Ne diraj mi partiju, vi ste se već RASPALI

Gostujući u jutarnjem programu Redakcija na Kurir televiziji, Borislav Antonijević iz pokreta "Mi-glas iz naroda" i Nikola Nikodijević iz Socijalističke partije Srbije ušli su u verbalni duel, koji je pretio da preraste u manji incident.

Upitan da prokomentariše predstojeće beogradske izbore i potencijalne napade na pokret kom pripada, Antonijević je imao zanimljivu opasku.

04:23 NA IVICI INCIDENTA PRED KAMERAMA! Antonijević: SPS neće preći cenzus! Nikodijević: Ne diraj mi partiju, vi ste se već RASPALI

- Potpuno mi je neverovatno zašto se u političkom životu u Srbiji očekuje uvek neki napad. Ja ne znam da li ovi ljudi koji su u politici shvataju da je jedna stranka sa stopostotnim članstvom došla da se bori za cenzus, kao što je Socijalistička partija Srbije. Oni sada moraju da se priključuju drugoj stranci, zato što bi možda na ponovljenim izborima ne bi ni prošli cenzus - rekao je Antonijević, izazvavši burnu reakciju Nikodijevića.

foto: Kurir televizija

- Evo, čovek koji je bio predsednik Skupštine grada Beograda sad mi ne da da završim misao. Upada se u reč, priča se non-stop. Znači, onog momenta kad iznesete činjenice, svi se bune, pa zar nije tako? Socijalistička partija Srbije stopostotno da izađe samostalna na izbore, ove sada, neće dostići rezultat koji je napravila na prošlim izborima - dodao je Antonijević.

foto: Kurir televizija

Nikodijević mu nije ostao dužan kad mu je voditeljka Olja Lazarević dala reč.

- Ne možemo završiti emisiju tako što neko napada partiju koja traje više od 30 godina. I koja je uspela da preživi i 5. oktobar i pokušaje fizičke likvidacije, i političke. Naš rezultat jeste slabiji, ali ako gledate istoriju SPS, to su ciklusi u politici. Nekad imate bolji, nekad slabi rezultat. Pre samo godinu dana, imali smo više od 500.000 glasova. Gde smo mi napravili grešku u izbornoj kampanji? Zašto smo dobili manji broj glasova? To je za našu duboku analizu. Ali mi to znamo da radimo. Jer mi to radimo preko 30 i nešto godina - započeo je Nikodijević, pa nastavio:

foto: Kurir televizija

- Politika je zanat, uči se kao i sve drugo. Ja poštujem rezultat koji su napravili ljudi sa pokreta "Mi - glas iz naroda". Ali upravo se vidi da nisu iz tog zanata. Prva prepreka na koju se naišli, pokret se raspao. Preko noći ste postali faktor politički kao veliko iznenađenje. Ako nemate iskustvo, ako ne znate da radite u politici, isto tako preko noći možete da nestanete s političke scene. I ne biste bili prvi koji su zasijali i brzo nestali. Morate biti majstor u ovom poslu. Morate shvatiti da kada su građani glasali za vas, očekivali su i deo odgovornosti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs