PRIŠTINSKE PROVOKACIJE POKUŠAVAJU DA POGORŠAJU ODNOS SRBIJE I KFOR: Filipović: NATO poštuje vojnu neutralnost

Partnerska saradnja Srbije i NATO-a deo je spoljne politike Srbije radi ostvarivanja sopstvenih interesa i zajedničkih interesa očuvanja mira i bezbednosti u regionu, kaže za Demostat šef Misije Srbije pri NATO-u, ambasador Branimir Filipović. On ocenjuje da to što Priština ne ispunjava obaveze preuzete Briselskim sporazumom i ne uspostavlja Zajednicu srpskih opština predstavlja ozbiljan potencijal za tenzije i nestabilnost na KiM.

Govoreći o prioritetima Misije Srbije u Briselu u trenutku u kojem NATO doživljava transformaciju, posebno zbog sukoba u Ukrajini, Filipović kaže da su prioriteti Misije dugoročni.

- Dva su glavna pitanja kojima se najviše bavimo. Jedno je partnerska saradnja i svi njeni apsekti - civilni i vojni, a drugo, u ovom trenutku još važnije, je pitanje Kosova i Metohije, imajući u vidu aktuelnu situaciju, da je na teritoriji naše južne pokrajine raspoređena Misija Kfora i da saradnja Vojske Srbije sa Kform predstavlja deo naše partnerske saradnje, koja se odvija u skladu sa Rezolucijom SBUN 1244 i Vojno - tehničkim sporazumom. Ta saradnja je kontinuirano veoma dobra, uz visok nivo komunikacije na različitim nivoima, što je veoma bitno za očuvanje mira i bezbednosti na području Kosova i Metohije. Nato je jedina vojna legalna sila koja po Rezoluciji SBUN 1244 postoji na tom području - ističe.

Filipović navodi da je bezbednosna situacija i dalje fragilna i nestabilna, te su i dalje veoma zabrinuti zbog onoga što se dešava na KiM.

- To se odnosi pre svega na jednostrane akcije Prištine i neizvršavanje njenih obaveza koje su preuzete Briselskim sporazumom. I to smatramo kao veoma ozbiljan potencijal za tenzije i nestabilnost. Sa naše strane, kao što znate, pokušavamo da dijalog Beograda i Prištine bude održiv. Predsednik Aleksandar Vučić i glavni pregovarač Petar Petković su se uvek odazivali sastancima dijaloga Beograda i Prištine, ali svi ti sastanci kojima smo bili posvećeni nisu rezultirali onim što očekujemo, a to je puna primena Briselskog sporazuma, uspostavljanje Zajednice srpskih opština i, ono što je posebno važno, nepreduzimanje jednostranih akcija kojima se ugrožavaju prava Srba, čini pritisak na njih i vrši zastrašivanje. To su osnovni momenti naše zabrinutosti - kaže Filipović.

Dodaje da KFOR u potpunosti sprovodi mandat predviđen Rezolucijom 1244, kao jedina legalna i legitimna vojna sila na Kosovu.

- Mi očekujemo od KFOR-a da, koliko god je moguće i preventivno deluje, kako bi se sve jednostrane akcije Prištine i posledice tih akcija suzbile. Saradnja Vojske Srbije i Kfora je bitan momenat kako bi se mnoge provokativne akcije Prištine predupredile i kako bi se njihov uticaj smanjio. Moram priznati otvoreno, a mislim da je svima jasno, da Priština pokušava svojim provokacijama, delovanjem i jednostranim akcijama, da dovede do pogoršanja odnosa Vojske Srbije i Kfora, čega su, smatram, i Kfor i naša strana svesni. Zajedničkim naporima pokušavamo da situacija bude stabilna i očekujemo od Kfora da zaštiti Srbe na KiM, bez obzira što je njegov mandat da štiti sve zajednice na Kosovu i Metohiji, ali je nesporno da je jedina zajednica koja je ozbiljno ugrožena, to su Srbi, kako na severu, tako na jugu Pokrajine - kaže.

Dodaje da je jasno izraženo žaljenje zbog događaja u Banjskoj i u Zvečanu.

- To su tragični događaji, do kojih ne želimo da ikada dođe. Ali, s druge strane, veoma je važno da se preduprede jednostrane akcije Prištine da do toga ne dođe. Nato očekuje istragu sa naše strane vezano za te događaje - rekao je Filipović.

Upitan da li se poverenje u nekoj meri izgubilo, ističe da se nada da poverenje ostaje i dodaje da je u to uveren.

- Logično je što je napad u Zvečanu na Kfor kada su povređeni njegovi pripadnici izazvao reakcije u Natou, ali treba imati u vidu celokupan razvoj događaja koji su doveli do toga, kao i širu sliku događaja u Banjskoj kada je poginuo prištinski policajac i troje Srba sa KiM - kaže Filipović.

Kaže da dva pitanja i dalje opterećuju odnos Srbije sa Natoom, a to su "bombardovanje tadašnje SR Jugoslavije 1999. od članica Natoa bez ovlašćenja Saveta bezbednosti UN, kao i činjenica da je najveći broj država članica Natoa, ali ne sve, priznao jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova".

Naglašava da NATO u potpunosti poštuje vojnu neutralnost Srbije i da to izjave NATO zvaničnika potvrđuju u više prilika. Upitan kako se to što je Srbija uvela moratorijum na vojne vežbe sa inostranim partnerima nakon što je počeo rat u Ukrajini, održava na partnersku saradnju Srbije i Natoa, ambasador je kazao da je u poslednje dve godine bilo 120 različitih aktivnosti godišnje u vojnom domenu partnerske saradnje sa Natoom, kao i aktivnog učešća Srbije u drugim programima PzM.

Dodaje da je prilikom nedavne posete Stoltenberga Beogradu razmatrana mogućnost održavanja vojne vežbe NATO-a i Srbije, koja je planirana ranije, ali odložena na osnovu pomenutog zaključka Vlade.

Kurir.rs/Demostat/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.