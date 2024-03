SMAJLOVIĆ O OPOZICIJI U SRBIJI: Najvažnije da se pozicioniraju kod Rota! Ili su politički slepi ili ih ne interesuju građani

Novinarka Ljiljana Smajlović kaže da je opoziciji najvažnije da se pozicionira kod stranaca, što ih čini ili politički slepim ili opcijom koju ne interesuju sopstveni birači.

- Opozicija je dobila podršku Viole fon Kramon i Mihaela Rota. Znate, Mihael Rot nije deo neke organizacije koja se pretvara da je "pošteni broker" i nepristrasni posmatrač, on nije iz ODIHR-a, on je poslanik jedne vladajuće stranke u Nemačkoj koja je možda i najantisrpskije nastrojena. Ali, nije to toliko bitno, on je najpro-kurtijevski nastrojen. On je čovek koji se slika Kurtijem i uz sliku, osim podrške Kurtiju, napiše: "A što se severa Kosova tiče, tamo mora da prestane ta srpska agresija i srpske provokacije". Pa to su potpuno užasne stvari. I ja zaista ne razumem ljude koji, kad mu Ana Brnabić ili Vučić odgovore, kažu: "Jao, kako vi možete njemu nešto da kažete, on je visoki nemački političar, to je Nemačka"... Oni ili su potpuno politički slepi ili ih ne interesuje šta će birači reći nego gledaju da se pozicioniraju kod Mihaela Rota! To da neko brani Mihaela Rota od bilo koga u Srbiji je za mene nepojmljivo - izjavila je ona za Prvu.

