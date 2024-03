DA LI SU JUNSKI BEOGRADSKI IZBORI DOBRA ODLUKA? Eksperti tvrde: Vučić izbio glavni adut opozicije, neće biti reprize 2020. godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je nakon sastanka sa liderima vladajućih stranaka i članovima SNS da je njegova ideja da beogradski izbori budu 2. juna, a da će svi ostali izbori biti održani u skladu sa zakonskim i ustavnim rokovima. Takođe, Sednica Skupštine Srbije, koja je trebalo da se održi danas, odložena je za sedam dana.

Vučić je, u obraćanju javnosti, posle sastanka sa koalicionim partnerima, rekao da je većina bila da beogradski izbori budu 28. aprila, a svi ostali u 87 lokalnih jedinica da se organizuju u skladu sa ustavnim i zakonskim rokovima.

"Nikakvog stranog pritiska nije bilo za beogradske izbore", kazao je Vučić.

O ovoj temi govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Dunja Simonović, iz SPS-a.

- Izbori su uvek tenzija koja se pridriže. To malo odlaganje, ja ne verujem da će bilo šta bitno promeniti, u smislu da neće više biti izgovora od strane onih koji su rekli da im taj datum ne odgovara. Što je samo po sebi besmisleno, budući da su oni i ove izbore koje smo imali u decembru tražili. Tako da, oni koji žele da dođu na vlast i sruše tu postojeću vlast, valjda su uvek srećni kada imaju mogućnost da izađu čim pre? Ovde se, znači, vidi jedna želja da se ta stvar na neki način prolongira, mislim na opoziciju - rekla je Simonović i dodala:

foto: Kurir televizija

- Imali smo sve ove momente od izvrštaja ODIHR-a koji se dugo čekao, svih ovih priča vezano za Evropski parlament, rezolucije, pre toga debate u Savetu Evrope. Dakle, mnogo od tih stvari je uticalo da se napravi ta atmosfera, da je to sada velika tenzija, da se desila neka velika krađa. Sve te stvari su oduvane u smislu od tog izveštaja pa nadalje. E sada, kako ćemo se mi postaviti u narodnom periodu? Ja mislim da budući da će biti ta blokovska podela koja je već najavljena, jasno je kako ćemo se mi tu postaviti i mislim da tu nema nikakve dileme.

Stanković je objasnio šta podrazumevaju strani pritisci i kako se ogledaju.

- Strani pritisci ne postoje na način na koji neki ljudi to zamišljaju. Dakle, da dođu strane diplomate pa da kažu Beograd je sporan zbog razloga 1, 2, 3 ili 4. Strani pritisci postoje kao deo neke primedbe koju vi treba onda da u suštini interpretirate kao neku zamerku, kao neku senku moguću koju oni mogu da vam izvuku kao neki argument kada pričaju sa vama bilo o unutrašnjem stanju u Srbiji, bilo kada pričaju nekim drugim temama koji njih neuporedivo više zanimaju nego što su lokalni izbori u Srbiji. Dakle, nema tog direktnog pritiska kada će neki ambasador ili ne znam zvaničnik ODIHR-a ili OEPS-a ili Saveta Europe sada vama lično doći. Retko kad će se to desiti - rekao je Stanković i dodao:

foto: Kurir televizija

- Strani pritisak postoji u vidu rezolucija i u vidu interpretacije prve svega domaćih izveštaja kao što je izveštaj ODIHR-a. Te izveštaje ODIHR-a je između ostalog i lider stranke Sloboda i Pravde, Dragan Đilas, stavio kao uslov za izlazak na izbore njegove koalicije. Pa je rekao, ako se primene preporuke ODIR-a, onda ćemo mi izaći na izbore, verovatno ne razmišljajući da veliki deo tih preporuka ne može da se primeni kad god da organizujete izbore ove godine, jer su stvari jednog dugoročnog procesa. Može da se započne, n eke stvari možda i mogu da se konkretno urade, ali sve da se prekopira iz tog izveštaja i primeni u realnost, ne može.

Stanković se potom dotakao i odluke o datumu beogradskih izbora koji su zakazani za 2. jun.

- Zašto je ova odluka negde dobra? Prvo, zato što smanjuje tenzije. Izbija adut onima koji su mogli da koriste raniji datum kao osnovu za bojkot. Vučić nije želeo reprizu republičkog parlamenta iz 2020. godine, kada niste imali opoziciju i to je zaista loše izgledalo i u očima domaće i u očima neke šire regionalne i evropske javnosti. Ma kako to možda nama ne izgledalo kao primarno bitno, nije nebitno kako izgleda Srbija u očima sveta. Posebno što imamo mnoge otvorene izazove, od kojih su naravno najznačajniji Kosovo i Republika Srpska. Još da vam neko doda stalne primetbe na stanje demokratije u Srbiji, to onda negde podkopava vašu jednako ne sjajnu poziciju u pregovorima o Kosovu - rekao je Stanković.

