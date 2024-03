JEVTIĆ: Pucnjava na Zadušnice u Donjoj Bitini etnički motivisan zločin, Srbi na Kosovu žive u strahu

Potpredsednik Srpske liste i gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić poručio je u Dnevniku RTS da je pucnjava u subotu na zadušnice u selu Donja Bitina etnički motivisan zločin, zbog čega Srbi još jedno jutro dočekuju u strahu jer niko nije kažnjen ni za prethodna krivična dela.

"Kakvo će nam jutro biti kada nema kazne za one koji su pucali na Miloša i Stefana na Badnji dan 2023. godine. Uz ovu aktuelnu politiku koju režim u Prištini sprovodi, sve one represivne mere koje čine nad Srbima, onda i jednu zadušnicu koju dočekate na način da neko dođe u vaše selo i bez ikakvih razloga puca i preti Srbima. To su trenutno okolnosti u kojima srpski narod živi na prostoru KiM. Od svega što se dešava na Severu KiM, pa do svih onih drugih problema koje imamo mi koji živimo južno od Ibra. Situacija je zaista teška i rekao bih nikada teža. To jeste rezultat politike aktuelnog režima u Prištini koji je stvorio jednu takvu atmosferu u kojoj Srbi nisu dobrodošli i kojima se odlukom poput one o ukidanju dinara suštinski šalje poruka da treba da napuste ove prostore", poručio je Jevtić.

Istakao je da je pucnjava u Donjoj Bitini posledica toga onoga što se desilo na Badnji dan 2023. godine, usled činjenice da pravosudni sistem nije delovao preventivno.

"Budući da je onaj koji je pucao na Stefana i Miloša danas slobodan, da se ide dotle da se podnose tužbe protiv ljudi samo zato što su javno rekli da je to što je urađeno na Badnji dan bio pokušaj ubistva, onda za rezultat imate da drugi ljudi misle da imaju pravo da tek tako dođu u srpske sredine, pucaju i ugrožavaju bezbednost i život Srba. Ono što se desilo u subotu, ponavljam, posledica je upravo nedelovanja i ćutanja zbog svih prethodnih događaja, a posebno ranjavanja Miloša i Stefana Stojanovića. Ja sam o tome govorio, najviše sam kritikovan i napadan od strane albanskih predstavnika na svim nivoima vlasti, pa i na lokalnoj i protiv mene je podneo tužbu Azem Kurtaj zbog činjenice da sam rekao da je on pokušao da ubije decu. U toj atmosferi ne može se očekivati ništa drugo osim onoga što se desilo u subotu, 9. maja. Danas ćemo razgovarati sa predstavnicima sela, sutra ćemo imati odbor za bezbednost", naglasio je gradonačelnik Štrpca.

Naglašava da je ovde glavno pitanje upućeno ka Međunarodnoj zajednici.

"Šta je ono što će Kfor učiniti, što će Euleks učiniti, što će u diplomatskom smislu učiniti predstavnici Kvinte da stanu na put svim ovim dešavanjima, jer nemoguće je očekivati da će se nešto poboljšati ako se nastavi sa ćutanjem kad su ovakvi događaji u pitanju", poručio je Jevtić.

Na pitanje ima li rešenja kada je u pitanju situacija sa dinarom, budući da oko 80.000 ljudi živi i zavisi od primanja iz Beograda, Jevtić kaže da svaki dan koji prođe bez rešenja po pitanju dinara je sve teži i teži.

"Svedoci ste redova ispred banaka i pošti gde studenti i stariji ljudi dolaze da podignu plate, penzije i socijalna davanja verujući da će se to pitanje rešiti. Rešenja nema jer režim u Prištini ne želi rešenja. Ovaj režim je deo problema, takvim nastupom i odlukama nastavlja da utiče na dalje iseljavanje srpskog naroda da ovih prostora. Ovde se postavlja pitanje šta će međunarodna zajednica konačno da uradi da to spreči. Da li će sprečiti jednu potencijanu humanitarnu krizu koja je već na početku. Kada ljudi nemaju osnovna sredstva za preživljavanje, to već jeste humanitarno pitanje", poručio je.

Precizirao je da to znači da međunarodna zajednica treba da pređe sa reči na dela.

"Dosta je bilo saopštenja, poziva i poruka. Nama trebaju konkretne akcije u smislu sprečavanja humanitarne katastrofe. To očekujemo od predstavnika međunarodne zajednice. Sa druge strane, naša država se mnogo angažuje kao i predsednik Vučić, što nam uliva nadu da će do rešenja doći. Poruke koje možemo da dobijemo od predsednika nas ohrabruju. Podrška Beograda je značajna jer je to za nas nada da možemo prevazići ovu krizu. Boli nas kad od strane nekih političkih opozicionih predstavnika čujemo iste stavove koje ima Aljbin Kurti ili one iste kritike koje nama upućuje aktuelni režim u Prištini. Nama je potrebno jedinstvo u svakom smislu. Pitanje nacionalnih interesa važnije je od bilo kakve politike. Mislim da oni koji to ne razumeju čine veliku štetu životu i položaju Srba na KiM", zaključio je gradonačelnik Štrpca.

Kurir.rs/Kosovo online