Nakon 17. decembra nije formirana većina na nivou u Beogradu, održaće se novi izbori, a kao datum je određen 2. jun ove godine.

Najkasniji datum za raspisivanje izbora je 3. april, izbore će raspisati Ana Brnabić, kao izabrana predsednica skupštine, da bi se ispunio maksimalan rok od 60 dana.

OEBS-ova Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) je u izveštaju naveo, kao jedan od razloga, da na izborima 17. decembra uslovi nisu bili ravnopravni za sve jer je na njima bilo dominantno učešće predsednika Vučića.

foto: Petar Aleksić

Nakon saopštenja datuma izbora predsednik Aleksandar Vučić istakao je da je veoma važno da se poštuju preporuke ODIHR-a i pozvao ljude iz MUP da posebno restriktivno tumače zakon po pitanju promene prebivališta.

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Marko Matić, politički analitičar, potom Ibro Ibrahimović, politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli i Rajko Petrović, iz Instituta za Evropske studije.

Ibrahumović je rekao da ne smemo dozvoliti mešanje stranog faktora u unutrašnje stvari naše države:

- Novi datum beogradskih izbora će sigurno dovesti do smanjenja unutrašnjih tenzija, a koliko će one zaista da se smanje ne zavisi samo od vlasti, već od opozicije. Imamo jednu genezu ovih odnosa ne od 17. decembra, nego još i pre, sećate se onih performansa u skupštini sa raznim porukama. Jedna od osnovnih intencija jeste mešanje međunarodne zajednice u unutrašnje izbore u Srbiji. Posle 17. decembra nije bilo primedbi na biračkim mestima, to nije bio osnov za ono što je usledilo kasnije, a to su nemiri, napadi na skupštinu, policiju... Mi ne smemo da dozvolimo da se međunarodni faktor meša u unutrašnje stvari naše države.

Matić je odgonetnuo zašto baš drugi jun:

04:19 NEMAČKI PARLAMENTARCI SU NAJVIŠE KRITIKOVALI SRBIJU Stručnjaci odgonetnuli: Evo zbog čega je izabran KRAJNJI rok za nove izbore!

- Drugi jun je krajnji zakonski rok ako će izbori biti održani tokom vikenda. Ako retorički i filozofski pričamo, najbolji datum je bio prvi mogući, kako po građane, tako i za projekte koji čekaju. Svaki dan koji izgubite u 21. veku je nepovratno izgubljen. Međutim, ako uzmemo u obzir sve okolnosti u kojima se nalazi naš demokratski proces, ako dodamo i složene međunarodne okolnosti, jasno je da je ova odluka doneta kao drugo najbolje rešenje kako bi se smirile unutrašnje političke tenzije. Rasprave i diskusije ne smeju da budu sukobi, to moramo da razgraničimo. Ideal bi bio da ne postoje sukobi jer smo članovi istog društva, dakle unapređenje demokratskih procesa, zaštita vitalnih nacionalnih interesa.

Petrović je komentarisao činjenicu da su izbori mogli da budu održani 28. aprila, ali je dato faktički 35 dana da bi, kao što je predsednik države rekao, opozicija imala vremena da pripremi kampanju:

- Upravo zbog toga je i dat taj najduži mogući rok. Mislim da je to dobro, kao i samo organizovanje novih izbora, to nisu ponovljeni izbori jer bi to značilo da su prethodni bili neregularni. Prethodni su samo rezultirali nedostatkom koalicije. Nemački parlametarci su se najviše istakli u kritikama na račun naše vlasti, smatram da ne bi trebalo povlačiti jednakost između njih i same nemačke. Svakako da su oni jedni od glavnih koji su pokušali da predstave izborni proces kao problematičan. Birački spiskovi, ukoliko u njima postoje greške, a mi to ne znamo unapred, one ne mogu biti toliko velike i brojne da onemoguće normalne izbore tog drugog juna, ali po meni je daleko problematičnija primedba vezana za upotrebu imena, prezimena i medijskog prostora. Vučić je predsednik, on predstavlja našu zemlju, sasvim je logično da takva figura ima određen medijski prostor.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

06:25 DA LI SU JUNSKI BEOGRADSKI IZBORI DOBRA ODLUKA? Eksperti tvrde: Vučić izbio glavni adut opozicije, neće biti reprize 2020. godine