"ĐINĐIĆ MOGAO DA REŠI KOSOVSKI PROBLEM, SUMNJAM DA JE ZATO SUROVO UKLONJEN!" Lečić: Sada tek mogu da vidim, TO MU JE DOŠLO GLAVE

Godišnjica ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije, Zorana Đinđića, obeležena je juče na više lokacija u Beogradu, kao i na mestu gde je ubijen, na ulazu ispred Vlade Srbije.

Branislav Lečić, glumac i ministar kulture u Vladi Zorana Đinđića, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o pokojnom premijeru i njegovom uticaju u politici.

- U političkom smislu, Zoran je bio jako moderan i pragmatičan političar. To znači da je gledao korist sopstavne države. Gledao je na koji način da izbalansira taj odnos među velikih i zainteresovanih za ovo područje, a i na kraju krajeva za političku sudbinu celog regiona. Tako da u tom smislu, a pogotovo sa Kosovom kao problemom, on je želeo da bude brži i želeo je da se uključi u evropsku politiku na način da bude faktor koji o tome odlučuje. Ne o evropskoj sudbini, nego da odlučuje o sopstvenoj, srpskoj. U tome je bio vrlo aktivan i vrlo brzo je postigao tu poziciju da razgovara samo sa najvećima. Na kraju krajeva dobio je i nagradu za političara godine u Nemačkoj "Bambi". Njegov uticaj je bio toliko jak da je mogao da reši neke stvari ili da politički utiče, ili da ih obelodani, ili da jednostavno vrši unutrašnji srpski politički pritisak da se neke stvari reše - rekao je Lečić i dodao:

- Možda mu je to došlo od glave. Jer znate šta, kada sad gledam iz pozicije čoveka koji učestvuje od početka, prošlo je mnogo godina a da se kosovski problem nikada nije doveo na način da bude pravedan i za jedne i za druge. Na način koji bi odgovarao državi Srbiji da ona krene punim zamahom dalje. Nego se očigledno uklonio čovek koji bi eventualno mogao da ubrza stvari i da nađe pravedno rešenje. Naravno, uvek se u svakom zločinu pita kome to koristi. Kome je to u interesu? Sada vidimo da ponašanje Zapada nije adekvatno, da je dvolično, da ima razna uslovljavanja koja nisu etička, koja nisu ni po zakonu, na kraju krajeva i po međunarodnom pravu. Onda u takvim okolnostima čovek krene da sumnja. Kako ne bi sumnjao da neki čovek koji ima snage da stvari reši u pravcu koji je koristan za nas, biva tako surovo uklonjen.

Podsetimo, Đinđić je ubijen u atentatu 12. marta 2003. godine, na ulazu u zgradu vlade, a tada je imao 50 godina.

