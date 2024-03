PLATIĆE 100.000 DINARA, A SAMO NA NAMA JE ZARADIO NEKOLIKO HILJADA EVRA! Ispovest sestre preminulog Slavča kojeg je Miroljub lečio

U kompletnom sam šoku i još uvek ne mogu da verujem da Miroljub Petrović, nakon što je mnogima naneo toliko patnje i bola, a moju porodicu zauvek zavio u crno, treba da plati mizeran iznos od 100.000 dinara za sve što je uradio! Samo na našoj nesreći je zaradio nekoliko hiljada evra, a to isto čeka i ko zna koga još, jer ga ova kazna - neće zaustaviti!

Ovako za Kurir priča Biljana Krišto, čiji je rođeni brat Slavčo Petrov (31) preminuo 7. januara 2019, nakon što ga je Miroljub Petrović, nadrilekar i antivakser, od tumora na mozgu lečio bizarnim metodama.

Podsetimo, presudom Višeg suda u Leskovcu prošle nedelje je odbijena žalba Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu izjavljena u delu odluke o krivičnoj sankciji i potvrđena presuda Osnovnog suda u Leskovcu, kojom je zbog krivičnog dela nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo okrivljeni Miroljub Petrović oglašen krivim i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od samo 100.000 dinara.

Bogatio se na tinkturama

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu naveli su da su Petroviću oduzeti predmeti izvršenja krivičnog dela - tinkture, ekstrakti, čajevi i sokovi.

- On ne treba da se kazni novčanom kaznom. Ljudski život nema cenu. Treba da bude sprečen da ovo radi, on treba da ide u zatvor - priča Biljana. Njenom bratu Slavču je, kako je u više navrata ispričala, u martu 2018. dijagnostikovan benigni tumor mozga. Obratili su se Petroviću, koji joj je govorio da "nema potrebe da se uzbuđuje", da se to "brzo i lako rešava", da ne idu kod lekara i "prepisivao" je Slavču biljne tinkture koje sam pravi i koje je papreno naplaćivao. Savetovao mu je i terapiju u njegovoj kući u Leskovcu, gde je dan koštao 120 evra. Tamo su se šetali, molili, pili tinkture...

Zorica Mršević Petrovića je trebalo i ranije procesuirati Prof. Zorica Mršević s Fakulteta za evropske pravno-političke studije kaže za Kurir da je delovanje nadrilekara jako opasno, te da je protiv Petrovića još ranije trebalo pokrenuti postupak: foto: Kurir televizija - Ljudi koji su ozbiljno bolesni ili imaju nekog člana porodice koji je životno ugrožen često se, u očaju, hvataju za slamku. A u Srbiji imamo mnogo takvih nadrilekara koji iskorišćavaju njihovu nesreću. U Petrovićevom slučaju kazna je simbolična, što uopšte nije preventivno. Problem nadrilekarstva bi trebalo sistemski rešavati, a kazne bi svakako trebalo da budu veće, jer je njihovo delovanje i zdravstveno i društveno pogubno.

- Pitala sam ga za gama nož, rekao mi je da je to čista glupost. Verovala sam mu, jer smo bili očajni - objašnjava Biljana i dodaje da je Slavčo preminuo 2019. na radnom mestu zbog nedostatka kiseonika kao posledice epileptičnih napada, a ovi napadi su, kaže, bili prouzrokovani tumorom.

- Kod njega su tinkture koje bi trajale oko desetak dana koštale 250 evra, a mi smo ih kupovali mesecima - od marta do januara, a 720 evra smo platili boravak u njegovom centru kod Leskovca.

Slovo zakona Kazna i do tri godine zatvora Za krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo, prema Krivičnom zakoniku, predviđena je i kazna do tri godine zatvora, iako je Petrović samo novčano kažnjen. Naime, član 254 navodi: "Ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi spravljanjem ili izdavanjem lekova."

Biljana ističe da su Petrovićeve tvrdnje da će njenog brata "100 posto izlečiti" svojim tinkturama i programom - umanjile njegove šanse da preživi.

Preblaga kazna

- Nije tačno da je lakše s vremenom. Kako vreme više prolazi, meni je samo teže. Ova presuda njega neće sprečiti da nastavi s prevarama, ali neće ni mene. Ne želim da iko više prođe kroz ovo što sam ja prošla. Pravdu ću potražiti na sudu u Strazburu.

Da je ova kazna preblaga, smatra i pedijatar dr Tomislav Stevanović, predstavnik građana koji su 2018. podneli krivične prijave protiv predstavnika antivakcionog lobija.

Advokat Denis Bećirić Prvo parnica, pa onda Strazbur Advokat Denis Bećirić kaže za Kurir da to što je Miroljub Petrović osuđen krivično ne sprečava porodicu da ga i parnično goni: foto: Kurir Televizija - To što je osuđen na ovu kaznu krivično, oštećenima ne uskraćuje pravo da ga tuže u parnici za naknadu štetu. Oštećeni, pre Strazbura, moraju proći svu pravnu proceduru koja je predviđena zakonima u Srbiji i iskoristiti sva pravna sredstva koje imaju u Srbiji, da bi nakon toga mogli da se obrate sudu u Strazburu.

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti podrazumeva da će onaj ko pacijenta odvoji od klasične medicine, a to se završi smrtnim ishodom, dobiti kaznu zatvora. Ova presuda je poniženje za sve nas. Petrović je optužen za nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo, a u suštini se ovde radi o ubistvu iz nehata - kaže on i dodaje da je Petrovićevo delovanje opasno i zbog toga što je vrlo aktivan antivakcinaš - za šta uopšte nije procesuiran.

Miroljub Petrović juče nije bio dostupan na redakciji poznat broj telefona.

