MUK U NEMANJINOJ 11 ZBOG PITANJA KURIRA: Koji ministri ostaju u vladi

Ministrima kao da je maca pojela jezik čim se pokrenulo pitanje o njihovom opstanku u Nemanjinoj 11. Tako je bilo i juče, kada je na pitanje Kurira da se izjasne očekuju li da budu deo i nove vlade maltene nastao muk. Samo četvorica ministara su se odvažila da odgovori našim novinarima.

Ministar odbrane Miloš Vučević, koji je i lider naprednjaka, poručuje da niko nema zagarantovan mandat bar, kako kaže, što se tiče SNS.

- O tome ćemo razgovarati - kazao je Vučević za Kurir.

foto: www.mod.gov.rs

Ministar bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević kaže da će sastav buduće vlade predložiti mandatar, te da je ubeđen da će to biti tim koji će raditi u najboljem interesu Srbije i njenih građana.

- Nije na meni da razmišljam o budućim funkcijama, već da odgovorno i posvećeno obavljam posao za koji sam preuzeo odgovornost - kazao je on.

Ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov otvoreno poručuje da očekuje pozitivno razrešenje na taj način da će, kako kaže, nastaviti da raditi isti posao i u novoj vladi.

- Takvo uverenje zasnivam kako na konsultacijama koje su do sada bile, tako i na osnovu pozitivnih rezultata koje smo u ministarstvu sa mnom na čelu ostvarili - kazao je Žigmanov.

foto: Printscreen/RTV

Ministar bez portfelja Novica Tončev takođe smatra da ga rezultati na izborima kvalifikuju za rad u vladi.

- Region za koji sam bio zadužen unutar partije osvojio je 10 odsto, a opština Surdulica 50 odsto. Takođe, kvalifikuje me i sve urađeno i postignuto u prethodnom mandatu, ali konačnu odluku donosi lider partije u skladu s potrebama i prioritetima vlade. Ukoliko budem bio ministar u narednom sazivu vlade, očekujem da ću biti zadužen za oblasti u kojima imam iskustva i stručnost kao uspešan i dokazan privrednik. Jedino ako me ne bude diskvalifikovalo to što sam s juga, a ne iz Beograda ili Vojvodine - kaže Tončev.