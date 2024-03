ESKOBAR: EU za 19. mart sazvala sastanak Bisljimi Petković

Foto: Video plus printscreen

Evropska unija sazvala je za 19. mart sastanak za dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača, potvrdio je danas u Prištini izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar.

Nakon sastanka sa Aljbinom Kurtijem, američki emisar je rekao da očekuje da vlada tzv Kosova bude fleksibilna na ovom sastanku.

- On (Kurti) mora da prizna da naši odnosi sada imaju neke izazove, a ti izazovi su zbog tretmana srpske manjine na Kosovu. To je hitno humanitarno pitanje koje se mora odmah rešiti. Nadam se da je vlada pristala da bude fleksibilna u ovim razgovorima u dijalogu u utorak. U međuvremenu, čestitao sam premijeru na odluci koju je doneo u vezi sa Dečanima. Bila je to teška odluka, ali ispravna - rekao je Eskobar.

Eskobar je rekao je da je imao dobar razgovor Kurtijem i dodao da je odluka Centralne banke o dinaru izazvala teškoće za neke građane zemlje.

"Nadam se da će vlada biti fleksibilna u diskusijama u dijalogu u utorak, u vezi sa uredbom CBK-a", rekao je Eskobar, dodajući da odluka CBK otežava život građanima Srbije na Kosovu i da su SAD zabrinute zbog toga.

U međuvremenu, Kurti je rekao da odluka CBK neće biti poništena, ali je Eskobar nakon sastanka u danas rekao da mu je on obećao da će razmotriti neke od njegovih predloga koji se odnose na ovo pitanje.